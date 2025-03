Compártelo con tus amigos:

La Fiscalía General del Estado publicó conversaciones extraídas del teléfono del ex consejero del CPCCS, Rafael Verduga; ahora salen a la luz detalles de supuestas participaciones de la manabita Yadira Saltos.

En los mensajes que difundió la Fiscalía General del Estado se ha hecho público que, presuntamente, la exconsejera Yadira Saltos le pidió a su asesora que deseche su teléfono y documentos.

“Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Sí comió y el celular”, dice textualmente un mensaje, presuntamente, de la portovejense, según el Ministerio Público.

Los chats filtrados vinculan a Yadira Saltos, ex consejera del CPCCS

El 24 de enero de 2025, la Fiscalía realizó un allanamiento en las oficinas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) como parte de una investigación por presunta asociación ilícita .

Entre los involucrados se encuentran los exconsejeros del CPCCS Yadira Saltos (originaria de Manabí), Augusto Verduga y Eduardo Franco Loor, quienes habrían filtrado información relevante sobre procesos internos.

A través del celular decomisado a Verduga, la Fiscalía obtuvo una serie de conversaciones que evidencian posibles delitos.

En uno de los chats que la Fiscalía atribuye a Yadira Saltos, bajo el seudónimo “Minerva”, la exconsejera le comunica a Rafael Correa (presumiblemente identificado como “Ají con Mote”) que el allanamiento estaba en marcha. En el intercambio, Saltos relata que su asesora estaba destruyendo pruebas de la investigación, incluyendo un celular:

Minerva (Yadira Saltos): Están allanando el Consejo (CPCCS). Llegando.

Ají con Mote (Rafael Correa): ¿En serio?

Minerva (Yadira Saltos): Sí, ahorita con las justas no entré. Mi asesora va a botar todo por atrás de la ventana. Ojalá lo logre. Sí comió y el celular.

Ají con Mote (Rafael Correa): Hay que denunciarlo. ¿Por qué es el allanamiento?

Minerva (Yadira Saltos): Ayer me avisaron. Me dijeron que era en nuestras casas. No pensé que el Consejo.

Correa aparece en otros diálogos

En una conversación que la Fiscalía atribuye a Verduga y Correa, el ex consejero le comenta al exmandatario su preocupación por chats que mantuvo con Jorge Glas, antes de ser detenido en la Embajada de México en Ecuador el pasado 5 de abril. En esa detención también se decomisaron bienes electrónicos de el ex vicepresidente Glas:

Mónica Ertl (Augusto Verduga): Buen día, presidente. Días antes del secuestro de Jorge, yo reseteé mi celular. Mis conversaciones fueron por Signal y por Wire. Me dijo Sonia que Jorge sí tenía la buena costumbre de borrar sus chats. De todas formas me quedo preocupado.

Ají con Mote (Rafael Correa): ¿Chatearon cosas delicadas?

Mónica Ertl (Augusto Verduga): Sí, presidente. Concurso de CJ, apoyo a Butiñá. Concurso de defensor público: yo le decía que me iba a encargar de redactar esa impugnación ciudadana contra Frías y que me iba a apoyar en algún amigo de Santiago Díaz para que le presente.

Más filtraciones e implicaciones

Además de las conversaciones con Correa, los chats entre Verduga (utilizando, según la Fiscalía el alias “MónicaErtl”) y otras figuras políticas también fueron revelados. En un intercambio sobre el Consejo de la Judicatura, Verduga menciona un perfil recomendado para el cargo, destacando su vinculación con el correísmo:

Mónica Ertl (Augusto Verduga): Se trata de un defensor público de carrera. Uno de los mejores. Se conoce de cabo a rabo los problemas de la función judicial, es correísta a morir y es mi amigo.

En otro chat, se evidencia que en el contexto del apoyo a Raúl González a la Superintendencia de Bancos, se negociaron cuatro puestos importantes para sus allegados en la administración pública.

La filtración y el caso de la Prefectura de Pichincha

En los chats también se evidencia que se habría solicitado la contratación de dos profesionales allegados a Verduga en la Prefectura de Pichincha, lo cual generó controversia.

La prefectura reaccionó rápidamente, desmintiendo la información y aclarando que ninguna de las personas mencionadas trabaja ni ha trabajado en la institución.

La Prefectura emitió un certificado para refutar las acusaciones, mientras la Fiscalía continúa con su investigación sobre las conexiones y presuntas irregularidades.

Cargos contra exconsejeros del CPCCS, incluída Yadira Saltos

Los chats filtrados también dejan ver la forma en que los exconsejeros se organizaban y operaban dentro del CPCCS, lo que para muchos refleja la estructura de poder detrás de la denominada “Liga Azul”, un grupo que públicamente fue vinculado al expresidente Rafael Correa.

Los integrantes de esta “Liga” recibieron apoyo político en su elección, algo que no permite la legislación ecuatoriana. Además, entre ellos hay exfuncionarios del correísmo y ex defensores de Rafael Correa.

La Fiscalía ha formulado cargos por asociación ilícita contra los exconsejeros del CPCCS Augusto Verduga, Yadira Saltos, Franco Loor, y la actual consejera Nicole Bonifaz. La investigación se mantiene abierta y la justicia determinará si las conversaciones representan un delito. Los ex consejeros aseguran que las imputaciones son falsas y se trata de una persecución política.