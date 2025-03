Compártelo con tus amigos:

Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, habló este jueves sobre la estrategia para enfrentar a Venezuela en el Rodrigo Paz Delgado, además de delanteros y jugadores invitados.

Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, detalló este jueves 20 de marzo de 2025 cómo enfrentará su equipo a Venezuela el viernes a las 16h00, en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, buscando sumar puntos para acercarse a la clasificación.

En una conferencia de prensa realizada en la Casa de la Selección en Quito, Beccacece ofreció detalles sobre la preparación del equipo ecuatoriano de cara al partido contra Venezuela. El entrenador argentino confirmó que no hay lesionados entre los 24 convocados, destacando que todos los jugadores están aptos para el encuentro, a excepción de Piero Hincapié que debe cumplir un partido de suspensión. “Tenemos jugadores con capacidad de cumplir diferentes funciones. Estamos consolidando un grupo, dándole continuidad a algo y vamos por ese sentir. Puertas adentro estamos muy unidos, conectados, ilusionados”, acotó.

Además, Beccacece resaltó la importancia de conocer al rival, al que describió como un equipo con “potencia y recursos técnicos”, recordando su solidez en la Copa América 2024.“Tiene linda combinación de jugadores con potencia y gran capacidad física. No pensaría que con los jugadores que tiene, vendrá a defenderse”, expresó Beccacece al referirse a la ‘Vinotinto’ de Fernando Batista.

Beccacece explicó que el cuerpo técnico ha analizado diversos escenarios para enfrentar a Venezuela, aunque enfatizó que su prioridad es potenciar las fortalezas de Ecuador. “Hemos preparado diferentes formas que podemos imaginar tras observar sus partidos, pero estoy más centrado en mi equipo. Si somos sometidos, debemos tener la capacidad de recuperar el balón, para defender el arco, pero pensando también en atacar. Esa es la idea que tenemos siempre”, señaló.

El seleccionador indicó que la Tri buscará ser protagonista en el campo, utilizando un esquema que aprovecha las bandas y la verticalidad.

Sobre los delanteros disponibles, en Ecuador, Beccacece destacó a Enner Valencia, quien llega tras marcar un gol en la final del torneo gaúcho en Brasil con Internacional.“Es cierto que en la posición de delantero centro ha habido pocas alternativas, pero por eso hemos convocado a invitados”, afirmó.

También mencionó la convocatoria de jugadores jóvenes como Juan Riquelme Angulo, invitado como sparring para el desarrollo de futuras opciones en ataque. “Los jugadores que están acá siempre van a ser de gusto mío. Yo no puedo contentar a todos y tampoco me trajeron para eso. Me trajeron para que haga lo que yo sienta. Me dejo llevar por mis sentimientos, mis análisis, mis sensaciones. Cada chico que está acá, de invitado, sparring o en el equipo, el único responsable soy yo”, indicó Beccacece.

