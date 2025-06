Ecuador se juega la clasificación, pero también pasar del bombo 3 al 2 del Mundial ¿Por qué esto es clave?

La selección ecuatoriana de fútbol se encuentra en el puesto 24 del ranking FIFA, y subir apenas un lugar —al puesto 23— podría ubicarla en el bombo 2 del sorteo del Mundial 2026, que se celebrará en diciembre próximo. Este pequeño avance evitaría que enfrente a selecciones de élite en la fase de grupos.

El valor de un solo puesto para La Tri

En apariencia, moverse del puesto 24 al 23 del ranking FIFA puede parecer menor. Sin embargo, la diferencia es estratégica. La FIFA utilizará este escalafón para ordenar el sorteo de grupos del Mundial 2026, que por primera vez contará con 48 selecciones divididas en 12 grupos.

El nuevo formato significa que los 12 mejores equipos del ranking serán cabezas de serie. Como Estados Unidos, México y Canadá ya tienen un lugar por ser anfitriones, las otras nueve plazas se asignarán por puntuación FIFA.

Pero el bombo dos registrará novedades ya que Estados Unidos y México se encuentran en los puestos 16 y 17 respectivamente, por eso el segundo bombo se extendería. El bombo 2 incluirá a los equipos ubicados entre los puestos 10 y 23, y ahí es donde Ecuador quiere ingresar.

El calendario juega a favor… o en contra de La Tri

La Tri, dirigida por Sebastián Beccacece, no tiene margen de error. Deberá sumar puntos clave en los próximos partidos para mejorar su promedio. Entre sus próximos rivales están Perú, Paraguay y Argentina, partidos que serán determinantes, incluso, aunque la clasificación al Mundial ya esté asegurada.

“El ranking no es solo una tabla decorativa, define tu camino en el torneo más importante del mundo”, recordó el periodista deportivo Andrés Ponce. Su colega Carlos Gálvez cree que el técnico de La Tri no está dimensionando esto y le faltó ambición. No solo se trata de clasificar, hay que competir con visión.

Ambos fueron muy críticos con la convocatoria de Sebastián Beccacece para esta doble fecha de junio y especialmente con el llamado de jugadores lesionados.

El valor del ranking FIFA de cara al sorteo

El ranking FIFA fue creado en 1992 y se actualiza cada mes. Para calcularlo se suman los puntos obtenidos en los últimos cuatro años, ponderando según la dificultad del rival, la importancia del encuentro y los resultados. Ganar partidos ahora vale más que triunfos antiguos, por lo que cada encuentro es decisivo en este tramo final antes del sorteo de diciembre.

Actualmente, Ecuador está en el puesto 24 con 1.571,82 puntos, apenas debajo de Corea del Sur, que ocupa el codiciado puesto 23 con 1.574,93. La diferencia es de apenas 3,11 puntos, lo que podría revertirse con un triunfo ante un rival fuerte, varios buenos resultados y tropiezos de los asiáticos.

Estar en el bombo 2 significa evitar a selecciones como Alemania, Croacia, Senegal o Suiza, potenciales pesadillas en la primera fase del torneo. Por eso, Ecuador debe pensar más allá de clasificar: debe planificar su lugar en la competencia.