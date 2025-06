Ecuador representado por cinco futbolistas en el Mundial de Clubes 2025

Moisés Caicedo, Willian Pacho, Gonzalo Plata, Allen Obando y Cristhian Loor competirán en el Mundial de Clubes FIFA 2025, cita que arranca este sábado 14 de junio en Estados Unidos. Los ‘tricolores’ buscan destacar en un torneo histórico con 32 equipos para consolidar su talento en la élite del fútbol mundial.

El Mundial de Clubes, que se disputará del 14 de junio al 13 de julio en Estados Unidos, marca una nueva era con un formato ampliado que reúne a 32 clubes de las seis confederaciones. Entre los participantes, cinco jugadores ecuatorianos representarán a su país en algunos de los clubes más destacados del torneo. Andrés Micolta, defensa de Pachuca, no podrá participar debido a una rotura de ligamentos sufrida en febrero de 2025.

El delantero ecuatoriano Allen Obando, de 18 años, es una de las jóvenes promesas que buscará destacar en el torneo. Fichado por Inter Miami el 21 de febrero de 2025, Obando ha disputado seis partidos (181 minutos) y anotado un gol en la Major League Soccer (MLS). Compañero de figuras como Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, el atacante tiene una oportunidad única para proyectarse hacia clubes europeos. Inter Miami se clasificó al torneo tras ganar el Supporters’ Shield 2024 y recibir la invitación de la FIFA como equipo anfitrión. En el Grupo A, enfrentará a Palmeiras, FC Porto y Al Ahly, iniciando su participación el 14 de junio contra el conjunto egipcio en el Hard Rock Stadium de Miami.

Willian Pacho, defensa de París Saint-Germain, se ha consolidado como titular indiscutido desde su llegada en 2024. En la temporada 2024-2025, el ecuatoriano ha jugado 52 partidos (4103 minutos), con dos asistencias y dos tarjetas amarillas. El PSG, campeón de la Liga de Francia, la Copa de Francia y la Champions League 2025, se clasificó por su ranking UEFA. En el Grupo B, Pacho se medirá a Atlético de Madrid, Botafogo y Seattle Sounders, con su primer encuentro el 15 de junio contra los colchoneros. Además, Pacho aseguró su lugar con Ecuador en el Mundial 2026, consolidándose como un pilar en club y selección.

Gonzalo Plata, volante de Flamengo, llega al torneo tras una temporada destacada. El ecuatoriano, que se clasificó con el Mengão tras ganar la Copa Libertadores 2022, ha participado en 17 partidos (1104 minutos), con dos goles y tres asistencias. En el Grupo D, Flamengo enfrentará a Espérance Sportive de Tunis, Chelsea y Los Angeles FC (LAFC). El primer partido será el 16 de junio contra el conjunto tunecino. Plata, conocido por su velocidad y regate, buscará dejar su huella en este escenario global. El jugador se recupera de una lesión en una de sus rodillas.

Moisés Caicedo, mediocampista del Chelsea, es una pieza clave bajo la dirección de Enzo Maresca. En la temporada actual, ha jugado 45 partidos (3815 minutos), anotando dos goles, repartiendo cinco asistencias y recibiendo 13 tarjetas amarillas. Chelsea, clasificado como campeón de la Champions League 2021, comparte el Grupo D con Flamengo, Espérance Sportive y LAFC. El debut será el 16 de junio contra LAFC, con un esperado duelo ecuatoriano contra Plata el 20 de junio. Caicedo, quien también ganó la Conference League, es uno de los líderes del equipo londinense.

El joven portero Cristhian Loor, de 19 años, es la incorporación más reciente al Botafogo, fichado el 7 de junio de 2025 desde Independiente del Valle con contrato hasta 2028. Botafogo aseguró su plaza al conquistar la Copa Libertadores 2024. En el Grupo B, enfrentará al PSG de Pacho el 19 de junio, además de Atlético de Madrid y Seattle Sounders. Loor, con gran proyección, buscará aprovechar esta vitrina para consolidarse en el fútbol brasileño.

El Mundial de Clubes 2025, con 63 partidos en 12 estadios de Estados Unidos, será transmitido por DAZN, Teleamazonas (señal abierta en Ecuador) y plataformas como Disney+.

El torneo incluye una fase de grupos con ocho divisiones de cuatro equipos, donde los dos primeros avanzan a octavos de final en eliminación directa. La final está programada para el 13 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

La ausencia de Andrés Micolta debido a su lesión es una baja sensible para Ecuador, pero los cinco representantes tricolores tienen la oportunidad de destacar en un torneo que reúne a los mejores clubes del mundo.

Inter Miami (Obando): vs. Al Ahly (14/6), vs. Porto (19/6), vs. Palmeiras (23/6).

PSG (Pacho): vs. Atlético de Madrid (15/6), vs. Botafogo (19/6), vs. Seattle Sounders (23/6).

Flamengo (Plata): vs. Espérance Sportive (16/6), vs. Chelsea (20/6), vs. LAFC (24/6).

Chelsea (Caicedo): vs. LAFC (16/6), vs. Flamengo (20/6), vs. Espérance Sportive (24/6).