Ecuador: Refinería de Esmeraldas reanudará los despachos de asfalto el 10 de agosto del 2025

El Gobierno de Ecuador y Petroecuador trabajan contra el tiempo para resolver la falta de asfalto, un material necesario e importante para el mantenimiento vial y las obras públicas. La Refinería de Esmeraldas, paralizada desde el incendio del 26 de mayo, retomará su producción el próximo 10 de agosto, según confirmó el ministro Roberto Luque.

El sector construcción y los municipios enfrentan retrasos en proyectos de bacheo y repavimentación. Petroecuador ya negocia para importar asfalto y cubrir el déficit. Mientras tanto, la refinería más grande del país intenta recuperar su operatividad tras una serie de incidentes.

Ecuador: declaraciones del ministro de Transporte y Obras Públicas

Roberto Luque, titular del Ministerio Transporte y Obras Públicas, detalló que el gerente de Petroecuador gestiona la importación de asfalto. “Él está haciendo gestiones para poder importar asfalto y estoy atento a las noticias que él me pueda traer, porque evidentemente está generando atrasos en obra pública del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y también en ciertos GAD, entonces estamos buscando las alternativas para poder resolver. Creo que él está en Perú ahora, pero no sé bien cuál es el resultado de la gestión que haya realizado”, señaló el funcionario a diario El Universo. La demora afecta directamente a los gobiernos locales y al Ministerio, por lo que las soluciones no pueden esperar.

Luque, por otro lado, evitó confirmar si se autorizará la importación, ya que las negociaciones aún continúan. Petroecuador prevé despachar 33 autotanques diarios de asfalto AC-20 (cemento asfáltico) y 4 de RC-250 (curado rápido) a partir del 10 de agosto.

Un año crítico para la Refinería de Esmeraldas

La planta de Esmeraldas procesa 110.000 barriles diarios, pero su operatividad colapsó en 2025. Mantenimientos prolongados, la rotura del SOTE, un sismo y el incendio forzaron paradas técnicas recurrentes. Petroecuador emitió dos declaratorias de emergencia en abril y mayo, cada una con vigencia de 60 días.

Un informe técnico del 28 de mayo del 2025 sugirió que la producción en tanques podría reactivarse el 2 de julio. Sin embargo, la petrolera no precisó fechas exactas. El ministro Luque insistió en que el 10 de agosto es la meta firme para reiniciar los despachos de asfalto.