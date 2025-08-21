Ecuador podría tener una nueva Ley de Deportes: La sorpresa detrás de las nuevas propuestas que se discuten en la Asamblea

La Comisión del Derecho a la Salud inició el trámite de cuatro proyectos de ley sobre deporte, luego de su calificación por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). La comisión, presidida por Juan José Reyes, continuará el tratamiento de los textos para unificarlos con el proyecto de Ley Orgánica del Deporte, la Educación Física y la Recreación que ya se discute en segundo debate.

Los legisladores buscan evitar la dispersión normativa y dar seguridad jurídica a instituciones deportivas y ciudadanos. La unificación recibió el respaldo unánime de los diez asambleístas presentes.

Unificación de proyectos para una normativa integral

Los cuatro proyectos que se sumarán al debate son: Ley de Deportes Electrónicos para su Reconocimiento y Regularización en Ecuador; Reformatoria a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación; Orgánica de Educación Física, Deporte y Recreación; y, del Deporte. Las propuestas corresponden a los exlegisladores Henry Fabián Kronfle Kozhaya, Carlos Bergman, César Litardo y Luis Pachala.

Un informe técnico establece la importancia de incluir todas las propuestas en un solo cuerpo normativo, incluso aquellas que han quedado rezagadas por años. Entre ellas constan reformas a la legislación vigente y la regulación de los deportes electrónicos, considerados de gran utilidad en la sociedad actual.

La inclusión en la Ley de Deporte

El presidente de la comisión, Juan José Reyes, destacó la necesidad de incorporar los juegos electrónicos o en línea en el debate de la Ley de Deporte. Señaló que los eSports mueven millones de dólares y necesitan un marco legal. Esto traerá un beneficio para el país y permitirá una normativa integral en la materia.

El asambleísta Andrés Guschmer manifestó que la meta es garantizar la seguridad jurídica. Las instituciones deportivas, gobiernos locales, organizaciones barriales, clubes y federaciones serán los principales beneficiados. Su propuesta de unificación de los proyectos de ley obtuvo el apoyo total de los miembros de la comisión.

La integración de los proyectos de ley es un paso hacia la modernización de la normativa deportiva en Ecuador. La discusión busca cubrir las necesidades de una sociedad en constante cambio, donde nuevas formas de deporte, como los electrónicos, toman cada vez más fuerza.