¿Ecuador podría sellar su clasificación al Mundial 2026? Estas son las selecciones que asegurarían su cupo en esta fecha FIFA de junio

Las Eliminatorias para el Mundial de la FIFA 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, han asegurado la clasificación de diez selecciones: los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá, junto a Japón, Nueva Zelanda, Irán, Argentina, Uzbekistán, Jordania y Corea del Sur. Con la Fecha FIFA de junio en curso, Ecuador está a un paso de sellar su boleto en el crucial partido contra Perú, mientras otras selecciones de Sudamérica, Asia, África y Europa luchan por los 42 cupos restantes.

En la Conmebol, Ecuador lidera las opciones de clasificación en la Fecha 16. Los dirigidos por Sebastián Beccacece pueden asegurar su pase al Mundial 2026 si vencen a Perú el martes 10 de junio del 2025. El escenario es así: si Venezuela no gana a Uruguay, o si empatan con Perú bajo ciertas condiciones, como una derrota de Venezuela ante Uruguay o un empate combinado con una no victoria de Colombia ante Argentina. Paraguay y Brasil también tienen oportunidades en su duelo directo: Paraguay clasifica con una victoria sobre Brasil y una no victoria de Venezuela, o un empate bajo escenarios similares. Brasil, por su parte, necesita ganar y que Venezuela pierda o empate con condiciones específicas.

Posibles clasificados en otros continentes

En Asia, Australia está cerca de clasificar al Mundial 2026. Un triunfo, empate o incluso una derrota por menos de cinco goles ante Arabia Saudita les garantiza el cupo. Los saudíes, en cambio, requieren una victoria por cinco goles o más para avanzar. En África, selecciones como Egipto, Sudáfrica, Marruecos, Túnez, Argelia, Ghana y Gabon lideran sus grupos con al menos tres puntos de ventaja, pero los clasificados se definirán en septiembre. Mientras que en la Concacaf, los cupos se resolverán en la ronda final entre septiembre y noviembre. Mientras que en Europa, la UEFA, que inició sus Eliminatorias más tarde, confirmará clasificados en la doble jornada de septiembre. En Oceanía, Nueva Caledonia competirá en el repechaje intercontinental tras perder la final de la OFC ante Nueva Zelanda.

El Mundial 2026 será el primero con 48 equipos, distribuyendo los cupos así: 16 para Europa (UEFA), nueve para África (CAF) más un repechaje, ocho para Asia (AFC) más un repechaje, seis para Sudamérica (Conmebol) más un repechaje, seis para Concacaf más dos repechajes, y uno para Oceanía (OFC) más un repechaje. Este formato ampliado busca mayor inclusión global, pero intensifica la competencia en las Eliminatorias, con 42 de los 48 equipos definidos a finales de 2025.

Eliminatorias con sólido desempeño

Ecuador, con un sólido desempeño en las Eliminatorias Sudamericanas, se apoya en jugadores como Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán para enfrentar a Perú en Lima. Una victoria no solo aseguraría su clasificación, sino que reforzaría su posición entre los líderes de la Conmebol, donde Argentina ya está clasificada. Brasil y Paraguay, por su parte, se juegan un partido clave en Asunción, donde la Canarinha busca recuperar consistencia tras un torneo irregular.

El panorama global refleja la intensidad de las Eliminatorias. En África, la fragmentación de los grupos mantiene la incertidumbre, mientras que en Asia, Australia y Arabia Saudita protagonizan un duelo decisivo. La ausencia de clasificados confirmados en Europa y Concacaf hasta septiembre prolonga la expectativa. Para Ecuador, la Fecha FIFA de junio es una oportunidad histórica para garantizar su presencia en el Mundial, un logro que consolidaría su crecimiento futbolístico en la región.