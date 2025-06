Ecuador se clasifica al Mundial 2026 luego de empatar 0-0 ante Perú

Ecuador está en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Lo hizo tras empatar 0-0 en el Estadio Nacional de Lima, ante la selección de Perú. A pesar de terminar con un jugador menos tras la expulsión de Alan Franco, a los 75′, pudo contener el resultado.

Con esta paridad ‘La Tri’ sumó 25 puntos y mantiene el segundo puesto en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas. Iguala en puntos con Brasil (+5), pero tiene mejor gol diferencia (+8). Los de Sebastián Beccacece lograron el objetivo a pesar de la resta de tres puntos desde el inicio del periplo.

Primer tiempo parejo entre Perú y Ecuador

A los 2 minutos de juego Ecuador tuvo la primera tras un recorrido de territorio de John Yeboah quien habilitó a Pedro Vite, pero no pudo definir frente al arco de Pedro Gallese. La respuesta peruana no se hizo esperar tras un despliegue de Andy Polo que sacó un remate potente que no tumbó el arco ecuatoriano.

La intensidad Tricolor continuó. Nilson Angulo insistía por la banda izquierda rescatando el esférico para Kevin Rodríguez, quien habilitó a Yeboah para sacar un potente remate que contuvo nuevamente Gallese. Los de Sebastián Beccacece asfixiaban en los primeros 8 minutos a los bicolores que optaban por los golpes para contener las salidas de Angulo por izquierda, Pervis Estupiñán por derecha y Yeboah por el eje central.

A los 12′, nuevamente Yeboah tomaba la iniciativa y tejiendo con Alan Franco, arribaban al arco de Perú que John nuevamente remate. Sin embargo, las piernas peruanas impedían que Ecuador anote. La ‘Tri’ no se rendía y con una arremetida luego de un tiro libre de Estupiñán pescaron un balón que Vite y Moisés Caicedo no pudieron encajar.

Para los 15′ Perú tomó la iniciativa y en una salida de Polo, este habilitó a Paolo Guerrero quien de volea disparó al arco, pero la mano derecha de Gonzalo Valle impidió que ingrese. Pero nuevamente Ecuador incomodaba a los 23′ con Estupiñán, Angulo y Rodríguez. Enredaron el balón en una jugada que pudo terminar en gol.

Durante 10 minutos el partido se tornó friccionado hasta que, a los 33′ Yeboah sacaba nuevamente un disparo al arco de Gallese, muy cerca del vertical. Para los 40′ una nueva incursión de Ecuador dejó en nada la intensión de gol tras decidir mal La Rola. En la contra, Perú intentó por medio de Polo, aunque sin fortuna. Ya en los minutos finales de la primera etapa las acciones de ambas selecciones fueron estériles y se pasaron al descanso 0-0.

Segundo tiempo

Ecuador y Perú entraron con las mismas ganas que la primera parte. A los 47′ el primero en intentar dañar al rival fue la Tri por medio de Kevin Rodríguez. La Rola sacó un remate dentro del área que Gallese no dejó pasar y la zaga despejó. Producto de eso hubo un contragolpe que llegó hasta media cancha y Flores sacó un remate para intentar sorprender a Valle, pero no tuvo fortuna.

A los 50, un centro de Estupiñán habilitó a la Rola quien no pudo darle con la cabeza para guardarla en el arco rival. La cuestión no quedó ahí. A los 51′ una salida en posición adelantada impidió cantar el gol ecuatoriano que encajaba Angulo con ayuda de Zambrano. El árbitro central no lo dio por válido. No paraba la cosa y a los 54′ Angulo sacó un disparo que despejó Gallese.

Ecuador dominaba los primeros 10′ del segundo tiempo. Así, una tejida entre Pervis y Nilson terminó en un nuevo momento de tensión ante Perú, sin concretarse. A Perú le costaba ingresar al área Tricolor mientras que los de Beccacece no podían romper el cero a pesar de ser insistentes en el ataque. El peso ofensivo ecuatoriano bajaba para los 65′. Tenía más el balón y no encontraba la fórmula ganadora.

La situación entraba en zona de relajación hasta los 72′ cuando tras un tiro libre, Pedro Aquino sacó un remate sin dirección al arco ecuatoriano. Luego de eso, Alan Franco fue expulsado a los 73′ por falta sobre Flores. En ese tiro libre causado por poco llega la primera peruana tras un cabezazo de arcos López.

La Selección de Ecuador aguantó hasta el final el 0-0 y se mete en la cita mundialista, su quinta participación.