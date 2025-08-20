Ecuador: Ministerio de Salud Pública trabaja en una política para mejorar el acceso a los medicamentos

El Ministerio de Salud Pública (MSP) en Ecuador lideró un taller de validación externa para la Política Nacional de Medicamentos (PNM) 2025-2031. En el evento participaron diversos actores del sector, la academia y gremios profesionales.

El objetivo es asegurar el acceso equitativo, seguro, eficaz y transparente a medicamentos de calidad para la población. Este paso marca la fase final de un proceso riguroso y colaborativo que busca fortalecer el sistema de salud en el país.

Proceso y estructura de la política

La construcción de la PNM es el resultado de un trabajo técnico y sostenido. Involucró diagnósticos rigurosos, análisis comparativos internacionales y consensos preliminares con actores clave del sistema farmacéutico ecuatoriano. Asistieron al taller entidades como el Consejo Nacional de Salud (CONASA), la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA), y la Red Pública Integral de Salud (RPIS).

La PNM se basa en cuatro ejes estratégicos: fortalecer la rectoría y gobernanza; mejorar la evaluación de tecnologías sanitarias; optimizar el acceso y la disponibilidad de medicamentos esenciales; y promover el uso racional, la farmacovigilancia y la educación sanitaria.

El taller sirvió como un espacio de discusión para evaluar la pertinencia y la viabilidad de las acciones propuestas. Se aseguró que las medidas estén alineadas con las prioridades nacionales de salud y los compromisos internacionales de Ecuador. También se verificaron las metas e indicadores, para garantizar que sean claros, medibles y orientados a resultados.

Voces de los participantes

Jimmy Martin, ministro de Salud Pública, invitó a los participantes a sumarse a la nueva política nacional. “Con responsabilidad y transparencia, cumpliremos los objetivos planteados”, afirmó. El ministro aseguró que estas acciones son las que impulsan una visión a mediano y largo plazo. Resaltó que estas políticas impactan en la gestión y el fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud.

Javier Uribe, asesor Internacional de la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) en Ecuador, agradeció el aporte de todos los actores en la formulación de la PNM. Expresó su compromiso con el proceso de implementación. “Tenemos lecciones aprendidas y evidencia que nos permitirán hacer una trazabilidad para que la política se implemente adecuadamente”, mencionó. Su participación resalta el apoyo técnico y el seguimiento de la OPS/OMS durante todo el proceso.

El futuro del acceso a medicamentos

La Política Nacional de Medicamentos fue construida mediante un proceso participativo con instituciones del sector público, organismos de cooperación internacional, gremios profesionales y la sociedad civil. El Gobierno Nacional prioriza el derecho a la salud y el acceso a medicamentos desde una perspectiva integral.

La implementación de esta política permitirá fortalecer la calidad de los medicamentos en el sistema de salud ecuatoriano. Representa un paso firme hacia un Ecuador donde la salud sea un derecho garantizado para sus más de 18 millones de ciudadanos. El país avanza en su política de medicamentos con el objetivo de asegurar el bienestar de todos.