Ecuador inicia apertura gradual del catastro minero no metálico tras siete años

La ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, firmó el 16 de junio de 2025 en Quito el acuerdo ministerial 2025-0018, formalizando el inicio del proceso de apertura del catastro minero nacional para la minería no metálica, después de siete años de cierre, con el objetivo de reactivar la economía interna y ordenar la actividad minera.

Catastro minero

El Ministerio de Energía y Minas de Ecuador ha iniciado formalmente la reapertura del catastro minero, una herramienta esencial para el otorgamiento de nuevas concesiones. Este registro se encontraba cerrado desde enero de 2018, una decisión tomada durante el gobierno de Lenín Moreno debido a presiones de movimientos indígenas. La Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom) tiene un plazo máximo de 15 días para emitir el acto administrativo que dé inicio a este proceso gradual.

La ministra Manzano enfatizó que esta acción marca un nuevo comienzo en las relaciones del Gobierno con todos los actores del sector minero. Subrayó la importancia de cumplir con una política pública ambiental y minera clara. Luis Patricio Bonilla, director de la Arcom, confirmó la emisión de una resolución en los próximos 15 días, habilitando así el catastro para la minería no metálica.

Prioridad para la minería no metálica

La primera fase de apertura del catastro se centrará en la pequeña minería no metálica. Esto significa que las concesiones se otorgarán inicialmente a industrias como la cerámica y la cementera. El viceministro de Minas, Javier Subía, explicó que durante los próximos tres meses la atención se enfocará exclusivamente en este tipo de minería. Destacó que esta actividad es crucial para dinamizar la economía interna, impulsando la construcción y permitiendo la exportación de productos.

El acuerdo ministerial establece que la Empresa Nacional Minera (Enami) tendrá un derecho preferente y de primera opción en el proceso de otorgamiento de nuevas concesiones en la pequeña minería no metálica. La ministra Manzano señaló que Enami ha operado en la sombra durante más de siete años, y la apertura del catastro busca combatir la corrupción en el sector.

Pasos administrativos y requisitos

Para que la apertura del catastro sea una realidad, se necesitan cumplir varios pasos administrativos. Además de los actos administrativos de la Arcom, el Ministerio de Energía y Minas debe emitir un instructivo para peticiones de pequeña minería no metálica. Este documento, que ya recibió observaciones de empresas de Cuenca, está listo para la revisión y firma de la Ministra, con una previsión de oficialización entre el 20 y 23 de junio.

Una vez oficializado el instructivo, la Arcom podrá recibir las peticiones. Las solicitudes para la pequeña minería no metálica, de hasta 300 hectáreas, se ingresarán en las coordinaciones zonales del Ministerio de Energía y Minas. El análisis y sustentación de la petición se realizará en la Subsecretaría de Minería Artesanal y Pequeña Minería en Quito. Si no se cumplen los requisitos, los peticionarios tendrán una única oportunidad para subsanar los errores. Un requisito principal es la presentación de un plan de trabajo que demuestre la viabilidad geológica del yacimiento. Los peticionarios deben también tener un mínimo de dos años de experiencia en pequeña minería no metálica.

Futuro de la minería metálica y gran escala

El viceministro Javier Subía informó que la reapertura del catastro para la pequeña minería metálica se proyecta para el último trimestre del año. Esto implicará la emisión de un nuevo instructivo específico. Aunque el Gobierno había anunciado inicialmente la apertura total del catastro para todos los regímenes a finales de año, Subía precisó que la apertura para la mediana y gran minería se dará en 2026.

La actual administración del presidente Daniel Noboa ya había dispuesto la actualización del catastro minero mediante el Decreto Ejecutivo 435, firmado el 23 de octubre de 2024. Este decreto otorgó un plazo de seis meses a diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Energía y Minas, para actualizar el catastro. El objetivo es que el registro incluya todas las concesiones, autorizaciones y permisos, facilitando así las acciones de control.