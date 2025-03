Compártelo con tus amigos:

Francisco Egas, presidente de la FEF, defendió las convocatorias de Kendry Páez y Moisés Ramírez para los duelos de Ecuador contra Venezuela y Chile en eliminatorias.

Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), justificó las convocatorias de Kendry Páez y Moisés Ramírez, tras cuestionamientos sobre su inclusión en la lista del técnico Sebastián Beccacece. Ecuador se alista para medir a Venezuela y Chile los días 21 y 25 de marzo, en el marco de las eliminatorias al Mundial 2026.

Ecuador enfrentará a Venezuela el 21 de marzo a las 16h00 en el estadio Rodrigo Paz y a Chile el 25 de marzo a las 19h00 en Santiago, por las fechas 13 y 14 de las eliminatorias. La lista de 24 convocados, anunciada el 15 de marzo por la FEF, incluye al volante Kendry Páez y al arquero Moisés Ramírez, ambos de Independiente del Valle. Egas abordó las dudas surgidas por el llamado de ambos jugadores en una entrevista con Fútbol Ecuador.

“Son temas cien por ciento del director técnico en los que yo no me meto en lo absoluto”, afirmó Egas, dejando claro que la decisión corresponde exclusivamente a Beccacece. Páez, de 17 años, no ha jugado en 2025 tras entrenar con Chelsea en Inglaterra, mientras Ramírez ha sido suplente en Independiente del Valle esta temporada. El presidente también descartó especulaciones sobre influencias externas en la nómina, señalando que tales conclusiones “no tienen pies ni cabeza”.

Eliminatorias y la convocatoria de Ecuador

Ecuador se ubica tercero en la tabla con 19 puntos, en zona de clasificación directa al Mundial 2026. La lista de Beccacece, publicada en redes oficiales de la FEF, excluye a jugadores de Liga de Quito, lo que generó debate. Egas destacó la necesidad de respaldar a jóvenes como Páez y Ramírez, comparándolos con casos previos como Moisés Caicedo y Willian Pacho, quienes también recibieron apoyo en sus inicios.

El directivo llamó a enfocarse en los partidos venideros y no en polémicas. La Tri se entrena en la Casa de la Selección, con la llegada de los convocados desde el lunes, según reportes de la FEF. Venezuela, octava con 12 puntos, y Chile, séptimo con 14, serán rivales clave para mantener la posición ecuatoriana.