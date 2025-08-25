Ecuador finaliza en el top 12 del medallero de los Panamericanos Junior 2025

La delegación ecuatoriana conquistó 33 medallas (6 oros, 13 platas, 14 bronces) en los II Juegos Panamericanos Junior, celebrados en Asunción, Paraguay, del 9 al 23 de agosto de 2025, ubicándose en el 12.º lugar entre 41 países, consolidando su preparación para Lima 2027 y el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Un desempeño destacado

Ecuador participó con 113 atletas en 21 disciplinas durante los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, logrando un total de 33 medallas (6 oros, 13 platas, 14 bronces), según el Ministerio del Deporte. La inversión estatal de USD 921.457,05 apoyó la preparación de la delegación, que aseguró seis clasificaciones directas a los Juegos Panamericanos Lima 2027. Los resultados reflejan el crecimiento del deporte juvenil ecuatoriano, con un enfoque en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028.

Los campeones panamericanos fueron Jonathan Benavides (judo, -60 kg), Blanca Rodrigo (tiro con arco compuesto), Nicolás García (patinaje de velocidad, 5000 m), Jeremy Peralta (lucha grecorromana, 67 kg), Jahaira Manrique (karate, +68 kg) y Jéssica Palacios (pesas, 63 kg). Cada oro garantizó un cupo a Lima 2027.

Judo y tiro con arco lideran

El judo abrió el camino con Jonathan Benavides, quien se coronó campeón en la categoría -60 kg, venciendo al estadounidense Christopher Velazco por yuko. Laura Vásquez (-48 kg) sumó un bronce y Alfredo Valdivieso (-73 kg) una plata, consolidando al judo como pilar del medallero ecuatoriano. En tiro con arco, Blanca Rodrigo ganó el oro en arco compuesto individual femenino con un puntaje de 146-141 ante la mexicana Adriana Castillo, asegurando otro cupo a Lima 2027.

Patinaje y deportes de combate sobresalen

El patinaje de velocidad destacó con Nicolás García, quien logró el oro en los 5000 m por puntos y una plata en los 10.000 m eliminación. Jeremy Ulcuango aportó una plata (1000 m) y un bronce (500 m + distancia), mientras Fernanda Moncada se colgó la plata en los 10.000 m eliminación. En lucha grecorromana, Jeremy Peralta (67 kg) se proclamó campeón tras vencer 9-7 al cubano Yonat Veliz, asegurando un cupo a Lima 2027. En karate, Jahaira Manrique (+68 kg) conquistó el oro, y César Vallejo (+84 kg) sumó una plata.

Pesas y squash refuerzan el medallero

En levantamiento de pesas, Jéssica Palacios (63 kg) hizo historia al romper el récord panamericano juvenil con un total de 222 kg en arranque y envión. Vicente Braulio (98 kg) obtuvo una plata, y Brithany Moncayo (58 kg) y Damary Bravo (69 kg) aportaron bronces. El squash destacó con cinco medallas: María Emilia Falconí y Javier Romo lograron bronces en individuales, además de preseas en dobles y equipos.

Otros logros y proyección futura

En deportes de resistencia, Natalie Revelo (ciclismo de ruta) y Ana Victoria Abad (aguas abiertas) ganaron platas, mientras Saúl Wamputsrik (20 km marcha), Carmen Alder (1500 m) y Belsy Quiñónez (lanzamiento de bala) sumaron bronces. En tenis, Emilio Camacho y Francisco Castro lograron plata en dobles masculino, y Camacho añadió un bronce individual. El baloncesto 3×3 masculino cerró con un bronce. En canotaje, Lesly Cárdenas y Génesis Avilés finalizaron séptimas en el K2 500 m femenino con 2:17.79.

Hacia Lima 2027 y Los Ángeles 2028

Con 33 medallas y seis cupos a Lima 2027, Ecuador consolida su proyección deportiva. Los II Juegos Panamericanos Junior, con 28 deportes y más de 4000 atletas de 41 países, fueron una plataforma clave para el desarrollo juvenil. La actuación tricolor, liderada por jóvenes talentos, posiciona al país como una fuerza emergente en el continente.