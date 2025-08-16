Ecuador establece una Mesa Técnica Agroclimática para la prevención de riesgos agrícolas

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentó una nueva Mesa Técnica Agroclimática en Ecuador con el fin de recopilar información clave para la prevención de riesgos en el sector agrícola.

La iniciativa reúne a varias instituciones, incluyendo el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitario (Agrocalidad) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El objetivo es ayudar a los productores a tomar decisiones informadas y minimizar el impacto de eventos climáticos extremos.

Colaboración estratégica para el sector agropecuario

La creación de la Mesa Técnica Agroclimática responde a la necesidad de fortalecer la gobernanza nacional frente a los riesgos climáticos, según Marco Oviedo, Ministro de Agricultura y Ganadería. La plataforma facilita un diálogo constante entre entidades públicas, privadas, científicas y productivas.

Su propósito es generar conocimiento y herramientas clave, como el Boletín Agroclimático y el Mapa de Susceptibilidad a Inundaciones del Ecuador Continental. Este enfoque colaborativo busca proteger la seguridad alimentaria del país y la sostenibilidad del agro ecuatoriano.

Natalia Rumazo, directora de Riesgos y Aseguramiento Agropecuario, enfatizó que el principal objetivo de la mesa es articular la información climática con el conocimiento agronómico y los saberes locales. Esta integración permitirá generar recomendaciones técnicas específicas.

Dichas recomendaciones incluyen, por ejemplo, fechas de siembra, la elección de variedades de cultivos y el manejo adecuado de riego. Además, la mesa busca establecer canales de difusión claros para que productores y extensionistas reciban la información de manera oportuna.

Protección y sostenibilidad

Erika Zárate, funcionaria de la FAO, destacó la importancia de esta mesa técnica como un paso significativo en la generación de información agroclimática que beneficie a los sectores agrícola, ganadero, pesquero y forestal. La plataforma no solo produce datos, sino que también ofrece recomendaciones para minimizar los riesgos de origen natural que afectan la producción.

El ministro Oviedo reafirmó que la variabilidad climática y los desastres naturales representan desafíos directos para la competitividad y sostenibilidad del sector. Con esta acción, Ecuador fortalece su compromiso con los acuerdos internacionales sobre el Cambio Climático.

En particular, la iniciativa contribuye a la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) para el período 2025-2035, demostrando el aporte del sector agrícola al esfuerzo global. La Mesa Técnica Agroclimática se establece como una pieza fundamental para la planificación y resiliencia del sector agrícola ante los efectos del clima.