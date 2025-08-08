Ecuador es referente en Sudamérica por cumplir protocolos en el manejo del accidente cerebrovascular

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador se alió con la Iniciativa Angels para convertirse en un referente en la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV). Este viernes 8 de agosto de 2025, en Quito, concluyó el periodo de ejecución del convenio de cooperación interinstitucional.

Autoridades nacionales y equipos de Atención Prehospitalaria (APH) evaluaron los logros y reconocieron el trabajo. El objetivo principal es disminuir los índices de muerte y discapacidad por ACV en el país.

Fortalecimiento de la red de hospitales especializados

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, anunció la inclusión de nueve hospitales en la red de Stroke Ready Center. Estos centros están preparados para actuar con rapidez y eficiencia ante casos de Accidente Cerebrovascular.

Los hospitales que se unieron son el Isidro Ayora de Loja, Enrique Garcés de Quito, General Latacunga, General de Macas, José María Velasco Ibarra del Tena y el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil. También se sumaron el Hospital de Especialidades AXXIS, el Hospital Clínica San Francisco y la UEES Clinic, hospital Docente.

Estos centros se suman a las 40 instituciones de salud ya acreditadas en todo el país. La red incluye 17 hospitales del MSP, 12 hospitales del IESS, 1 hospital de las Fuerzas Armadas y 10 hospitales de la Red Complementaria.

Hitos en la atención prehospitalaria y reconocimientos

Ecuador alcanzó hitos importantes gracias a este convenio. Se creó el primer Protocolo Nacional de Atención Prehospitalaria para el ACV. Este hito coloca al país a la vanguardia de la atención en Sudamérica. Además, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo recibió el reconocimiento Angels Awards en categoría Oro.

La gestión nacional también permitió el monitoreo de 40 instituciones de salud. Más de 4.400 profesionales de la salud, tanto del sector público como del privado, recibieron capacitación. El personal de atención prehospitalaria de las Zonas 2, 3, 6 y 9 también recibió el reconocimiento Angels Awards. Edwin Bucheli, gerente Médico de Angels, afirmó que Ecuador dio un paso firme hacia la excelencia en el manejo del ACV.

Compromiso con la salud nacional

El ministro Jimmy Martin destacó la importancia de estos logros. “Cada reconocimiento y certificación es una garantía para nuestros ciudadanos de que, en un momento crítico, nuestro sistema de salud está preparado”. La autoridad añadió que este logro es una victoria nacional que se debe celebrar y mantener. La Iniciativa Angels es un programa global que ofrece herramientas y asesoría a hospitales en más de 100 países.