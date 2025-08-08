COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 1 mes
Ecuador
Salud

Ecuador es referente en Sudamérica por cumplir protocolos en el manejo del accidente cerebrovascular

Ecuador se convierte en un referente en la atención de Accidentes Cerebrovasculares.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Ecuador es referente en Sudamérica por cumplir protocolos en el manejo del accidente cerebrovascular
El objetivo principal es disminuir los índices de muerte y discapacidad por Accidente Cerebrovascular en el país.
Ecuador es referente en Sudamérica por cumplir protocolos en el manejo del accidente cerebrovascular
El objetivo principal es disminuir los índices de muerte y discapacidad por Accidente Cerebrovascular en el país.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador se alió con la Iniciativa Angels para convertirse en un referente en la atención del Accidente Cerebrovascular (ACV). Este viernes 8 de agosto de 2025, en Quito, concluyó el periodo de ejecución del convenio de cooperación interinstitucional.

Autoridades nacionales y equipos de Atención Prehospitalaria (APH) evaluaron los logros y reconocieron el trabajo. El objetivo principal es disminuir los índices de muerte y discapacidad por ACV en el país.

Fortalecimiento de la red de hospitales especializados

El ministro de Salud Pública, Jimmy Martin, anunció la inclusión de nueve hospitales en la red de Stroke Ready Center. Estos centros están preparados para actuar con rapidez y eficiencia ante casos de Accidente Cerebrovascular.

Los hospitales que se unieron son el Isidro Ayora de Loja, Enrique Garcés de Quito, General Latacunga, General de Macas, José María Velasco Ibarra del Tena y el Hospital Monte Sinaí de Guayaquil. También se sumaron el Hospital de Especialidades AXXIS, el Hospital Clínica San Francisco y la UEES Clinic, hospital Docente.

Estos centros se suman a las 40 instituciones de salud ya acreditadas en todo el país. La red incluye 17 hospitales del MSP, 12 hospitales del IESS, 1 hospital de las Fuerzas Armadas y 10 hospitales de la Red Complementaria.

Hitos en la atención prehospitalaria y reconocimientos

Ecuador alcanzó hitos importantes gracias a este convenio. Se creó el primer Protocolo Nacional de Atención Prehospitalaria para el ACV. Este hito coloca al país a la vanguardia de la atención en Sudamérica. Además, el Hospital de Especialidades Eugenio Espejo recibió el reconocimiento Angels Awards en categoría Oro.

La gestión nacional también permitió el monitoreo de 40 instituciones de salud. Más de 4.400 profesionales de la salud, tanto del sector público como del privado, recibieron capacitación. El personal de atención prehospitalaria de las Zonas 2, 3, 6 y 9 también recibió el reconocimiento Angels Awards. Edwin Bucheli, gerente Médico de Angels, afirmó que Ecuador dio un paso firme hacia la excelencia en el manejo del ACV.

Compromiso con la salud nacional

El ministro Jimmy Martin destacó la importancia de estos logros. “Cada reconocimiento y certificación es una garantía para nuestros ciudadanos de que, en un momento crítico, nuestro sistema de salud está preparado”. La autoridad añadió que este logro es una victoria nacional que se debe celebrar y mantener. La Iniciativa Angels es un programa global que ofrece herramientas y asesoría a hospitales en más de 100 países.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¡Crimen en Portoviejo! identifican a chambero que cayó bajo balas de sicarios

El plátano registra inflación superior al 70 % en julio de 2025, siendo el alimento más caro del mes

Construirán el patio de compra y venta de carros usados más grande de Portoviejo

El estrés es una de las emociones que afectan la memoria y pueden acelerar el deterioro cognitivo

IVA se mantiene en 15% durante el feriado del 10 de agosto para servicios turísticos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO