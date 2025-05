Ecuador enfrentará a Brasil y Argentina en Guayaquil por las Eliminatorias al Mundial 2026

Ecuador recibirá a Brasil y Argentina en el estadio Monumental, programados para junio y septiembre, respectivamente, en el marco de las jornadas 15 y 18 de las Eliminatorias al Mundial 2026, así lo ha dado a conocer la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF).

La FEF hizo oficial la designación de Guayaquil como sede a través de sus redes sociales, destacando el retorno de la selección nacional, conocida como La Tri, a la ciudad para enfrentar a dos de las selecciones más fuertes de Sudamérica. “En este 2025 la Capital Americana del Deporte está de fiesta. La Tri vuelve a Guayaquil para los partidos contra Brasil y Argentina por las eliminatorias camino al Mundial 2026”, señaló la entidad en un comunicado acompañado de un video promocional.

Guayaquil, epicentro deportivo

La elección de Guayaquil refuerza su reciente nombramiento como Capital Americana del Deporte 2026, otorgado por la Association of Capitals of Europe and Sports (ACES). Este reconocimiento destaca la infraestructura deportiva de la ciudad, en particular el estadio Monumental Banco Pichincha, que se perfila como el escenario para ambos encuentros, aunque la FEF no lo ha confirmado oficialmente. El último partido de Ecuador en este estadio fue el 14 de noviembre de 2024, cuando goleó 4-0 a Bolivia por las eliminatorias.

El duelo contra Brasil está programado para el 5 de junio de 2025, correspondiente a la jornada 15, mientras que el enfrentamiento ante Argentina, vigente campeón mundial, se disputará en septiembre de 2025, en la jornada 18, la última del clasificatorio sudamericano. Ambos partidos son clave para las aspiraciones de Ecuador de asegurar un boleto directo al Mundial 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

Ecuador cerca de la clasificación

Actualmente, Ecuador ocupa el segundo puesto en la tabla de las eliminatorias sudamericanas con 23 puntos, solo por detrás de Argentina. Brasil, por su parte, se encuentra en la cuarta posición con 21 puntos. Una victoria frente a la Canarinha en junio podría garantizar la clasificación directa de La Tri al Mundial, dado que los primeros seis equipos obtienen cupos automáticos, y el séptimo disputará un repechaje.

El próximo compromiso de Ecuador antes Brasil será el 5 de junio a las 18h00, en el estadio Monumental, y el 10 de junio visitará a Perú en Lima a las 20h30 por la jornada 16. Este encuentro será crucial para mantener la posición privilegiada de La Tri en el clasificatorio.

Un estadio con historia

El estadio Monumental, propiedad del Barcelona Sporting Club, tiene un aforo de 57.267 espectadores y es uno de los recintos más emblemáticos de Ecuador. Ha albergado partidos memorables de la selección, incluyendo el empate 1-1 contra Argentina en marzo de 2022 por las eliminatorias al Mundial de Catar. La FEF espera que el apoyo masivo de la hinchada en Guayaquil impulse a la selección en estos duelos decisivos.

Expectativa en la afición

La confirmación de Guayaquil como sede ha generado entusiasmo entre los aficionados, quienes ya anticipan un lleno total en el Monumental. La FEF también invitó a los hinchas a asistir a los encuentros, cerrando su comunicado con un “¡Nos vemos en junio y noviembre!”.

La designación de Guayaquil consolida su posición como un referente del fútbol sudamericano y promete dos noches de alta intensidad en el camino de Ecuador hacia el Mundial 2026.



Fecha 15 de las Eliminatorias

Jueves 5 de Junio

18h00: Ecuador vs. Brasil

19h00: Paraguay vs. Uruguay

20h00: Chile vs. Argentina

Viernes 6 de junio

15h30: Colombia vs. Perú

17h00: Venezuela vs. Bolivia

Fecha 16

10 de junio

15h00: Bolivia vs. Chile

18h00: Uruguay vs. Venezuela

19h00: Argentina vs. Colombia

19h45: Brasil vs. Paraguay

20h30: Perú vs Ecuador