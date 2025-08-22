COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador enfrenta a Guatemala en el Mundial de los Desayunos con el icónico bolón

El “Mundial de los Desayunos” es un torneo que busca celebrar la diversidad culinaria global.
3 minutos de lectura
Ecuador y Guatemala disputan un lugar en el Mundial de los Desayunos
Kathya Mero

Redacción ED.

Ecuador se mide ante Guatemala en los octavos de final del “Mundial de los Desayunos”, una competencia gastronómica virtual organizada por el streamer español Ibai Llanos, que arrancó el 15 de agosto de 2025. La iniciativa, que enfrenta a 16 países por determinar el mejor desayuno del mundo, ha desatado un fervor en redes sociales. Ecuador participa con su emblemático bolón de verde, mientras Guatemala compite con el tradicional desayuno chapín. Las votaciones, abiertas desde este viernes 22 de agosto, se realizan a través de las plataformas digitales de Llanos, donde los seguidores deciden qué plato avanza a cuartos de final.

El “Mundial de los Desayunos” es un torneo que busca celebrar la diversidad culinaria global. Ibai Llanos, anunció los enfrentamientos en un video publicado en sus redes sociales. En este, presentó el bolón de verde ecuatoriano, una masa de plátano verde majado, sazonada con mantequilla y especias, rellena de queso, chicharrón o ambos, como un ícono de la gastronomía nacional. Por su parte, el desayuno chapín guatemalteco incluye plátanos fritos, frijoles, huevos, tortillas y queso fresco, representando la riqueza culinaria centroamericana.

Un duelo de sabores e identidad cultural

El bolón de verde, elegido tras un debate entre otros platos ecuatorianos como el encebollado y las humitas, es un símbolo de la cocina costeña que trasciende regiones. Su preparación, que combina ingredientes simples con técnicas tradicionales, lo ha convertido en un favorito tanto en hogares como en restaurantes del país. Según datos de medios locales, el bolón ha generado un fuerte respaldo en redes. Influencers como Anthony Swagg y Nikki Mackliff han promovido la votación con la bandera tricolor.

En contraste, el desayuno chapín de Guatemala destaca por su combinación de sabores intensos y texturas variadas. La competencia, que se desarrolla en redes sociales, permite a los usuarios votar dando “Me gusta” al comentario correspondiente a su plato favorito en los videos de Llanos. Hasta el mediodía del 22 de agosto, Ecuador lideraba con un 59% de los votos frente al 41% de Guatemala. Los datos se basan en reportes preliminares, aunque las cifras varían por plataforma.

Un torneo que une a las naciones

El formato del torneo imita una Copa del Mundo, con rondas eliminatorias que culminarán en una gran final. Además de Ecuador y Guatemala, países como Perú, México, Colombia, Argentina y Japón participan con platos icónicos como el pan con chicharrón, los chilaquiles y las arepas. Llanos, conocido por eventos virales como La Velada del Año, ha generado expectativa global con esta iniciativa, que no solo resalta la gastronomía, sino también el orgullo cultural de cada nación.

La votación para el duelo Ecuador-Guatemala está abierta en las cuentas oficiales de Ibai Llanos. Los usuarios deben buscar el video del enfrentamiento y dar “Me gusta” al comentario que representa a Ecuador para apoyar al bolón. Aunque no se ha especificado la duración exacta de la ronda, los resultados dependerán de la movilización de los seguidores en redes sociales. 

