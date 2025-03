Compártelo con tus amigos:

El prefecto de Manabí, Leonardo Orlando, aseguró este miércoles 19 de marzo de 2025 que el exconsejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), integrante de la “liga azul”, Augusto Verduga, nunca le pidió plazas de trabajo.

Verduga es investigado por la Fiscalía General del Estado en una trama de asociación ilícita en el CPCCS, luego de que se revelaran sus chats personales y las conversaciones grupales con sus colegas, que forman parte de los elementos de convicción del ‘Caso Ligados’.

Exconsejero mencionó al prefecto de Manabí en chats revelados

En uno de estos chats, Verduga cuenta cómo le han pedido puestos a los prefectos de Pichincha, Paola Pabón, y de Manabí, Leonardo Orlando.

Pero, según, Orlando, no conoce nada al respecto. “Nunca he hablado con el ex consejero Verduga, respecto de ninguna solicitud de empleo para nadie”, aseguró.

El funcionario agregó que ha tenido conocimiento de los chats de Verduga, de la “liga azul“, del CPCCS a través de las redes sociales. “Espero que este proceso se lleve como debe ser sin ningún tipo de persecución o politización y que se actúe de manera transparente, objetiva y cumpliendo el debido proceso, el derecho a la defensa que todos los ciudadanos tenemos y esperamos que este tema de la politización de la justicia, cese en nuestro país”, precisó.

Fiscalía llama a 14 personas a declarar en el caso “Ligados”, que involucra al exconsejero del CPCCS, Augusto Verduga, integrante de la “liga azul”

En la actualidad, la Fiscalía General del Estado ha llamado a declarar de manera voluntaria a 14 personas que están vinculadas al caso “Ligados” que se instaló tras la revelación de los chats del exconsejero, Augusto Verduga, integrante de la “liga azul”.

Al respecto, el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, capítulo Manabí (CNA-M), Patricio García, dijo que este es un caso que está judicializado. “Ya la Fiscalía ha presentado los respectivos cargos a los que están involucrados en esta investigación”, resaltó.

Julio Villacreses, también comisionado de la CNA-M, señaló que pedir plazas laborales a sus autoridades políticas para su militancia es una práctica común de la Revolución Ciudadana.

“No es la primera vez que hacen esto. Ya hubo denuncias que aquí la prefectura en el pasado tuvo enrolados a altos militantes de RC5, y no solo en la prefectura, sino también en la Universidad Técnica de Manabí, en donde estuvo trabajando la cuestionada periodista cubana, Alondra Santiago, o al español Pablo Iglesias, alto dirigente del movimiento político Podemos de España.

“El prefecto no sale debilitado porque tampoco es un delito, más bien es una muestra de coordinación política con el partido que lo auspició a la prefectura”, comentó Villacreses.

La liga azul es como se denomina a los exconsejeros del CPCCS que tenían afinidad al correísmo, entre ellos están los exconsejeros Eduardo Franco Loor, Yadira Saltos y Augusto Verduga; y Nicole Bonifaz (aún en el cargo).

