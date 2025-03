Compártelo con tus amigos:

Dos empleados del Municipio de Guayaquil fueron detenidos la madrugada del 24 de marzo, mientras colocaban 13 pancartas con mensajes ofensivos contra el presidente Daniel Noboa.

El Ministerio del Interior anunció la captura de los hombres, identificados como Fernando O. y Eduardo M., tras el cierre del Debate Presidencial, realizado el 23 de marzo . Según el ministro del Interior, John Reimberg, los sujetos, vinculados al Municipio de Guayaquil, fueron sorprendidos en la Vía a Daule y Calle Quinta instalando las pancartas desde un vehículo particular.

Las imágenes de cámaras de vigilancia, compartidas por el ministro en la red social X, mostraron a los hombres en el puente peatonal, manipulando el material. “Es lamentable ver cómo se usan recursos públicos y personal institucional para hacer campaña sucia”, expresó Reimberg en la red social X.

Aquiles Álvarez no se quedó callado

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, reaccionó al incidente a través de X, desvinculándose de los hechos. “Métalos presos y que hablen lo que tengan que hablar”, escribió, exigiendo que los detenidos revelen quién ordenó la colocación de la propaganda.

“Que digan quién los ha enviado a poner esa propaganda. Yo no me caso con nadie, no tengo esas malas prácticas. Si quisiera sacarme la responsabilidad de encima, dijera que es sabotaje, contratados por ADN“, añadió Álvarez, refiriéndose al movimiento Acción Democrática Nacional, de Daniel Noboa.

El alcalde de Guayaquil y Daniel Noboa tienen diferencias

Cabe recordar que Aquiles Álvarez mantiene diferencias con el presidente Daniel Noboa, que llegaron a su punto álgido en el marco del caso ‘Triple A’. El alcalde y varios familiares están siendo investigados por el presunto delito de comercialización ilegal de combustible.

A inicios de marzo, Álvarez redobló sus quejas acerca de una persecución de Noboa en contra suya después de que subió un vídeo en el que invitaba al presidente a ir a una pizzería de sus familiares para ver si “contrabandeaba pizza”.

