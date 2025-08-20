Ecuador compite en el “Mundial de los Desayunos” de Ibai Llanos por el mejor plato matutino

Ecuador participa en el “Mundial de los Desayunos”, un torneo gastronómico virtual organizado por el reconocido streamer español Ibai Llanos, que busca determinar cuál de los 16 países seleccionados ofrece el mejor desayuno del mundo. En la primera ronda, Ecuador se enfrentará a Guatemala en una competencia decidida por votaciones en redes sociales, donde los usuarios elegirán el plato más representativo. El evento, iniciado el 18 de agosto, ha captado la atención global por su formato innovador y participativo.

El “Mundial de los Desayunos” enfrenta a 16 naciones en un formato de eliminación directa, similar a una Copa del Mundo, con octavos, cuartos, semifinales y una final. Ibai Llanos, anunció el torneo en un video que acumula casi 500,000 “me gusta”. Los países participantes incluyen a Japón, España, Francia, Perú, México, Colombia. Además de Argentina, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica, Chile y los centroamericanos Guatemala y Ecuador. En cada ronda, Llanos publica comentarios con las banderas de los países contendientes, y los usuarios votan dando “me gusta” al plato de su preferencia.

Ecuador en la contienda culinaria

Para Ecuador, el torneo representa una oportunidad de destacar su riqueza gastronómica. Entre los platos que podrían representar al país se mencionan el bolón de verde, el tigrillo y el encebollado, consumido frecuentemente en las mañanas. Aunque Llanos no ha confirmado el plato ecuatoriano oficial, expertos como el chef Miguel Ángel Méndez han sugerido que el bolón de verde o el encebollado podrían ser opciones destacadas por su representatividad.

El enfrentamiento contra Guatemala, aún sin fecha exacta pero previsto para esta semana, ha generado debate en redes sociales sobre cuál será el plato que represente a Ecuador. La votación, según explicó Llanos, es sencilla: los seguidores deben dar “me gusta” al comentario correspondiente al país en los videos publicados en Instagram o TikTok. Este formato no solo evalúa la calidad del desayuno, sino también la capacidad de cada nación para movilizar a sus seguidores.

Un torneo viral con antecedentes exitosos

Ibai Llanos, de 30 años, es conocido por crear eventos virales como “La Velada del Año” y el “Mundial de Globos”, que han atraído millones de espectadores. El “Mundial de los Desayunos” sigue esta línea, combinando entretenimiento y cultura gastronómica. Llanos admitió que los emparejamientos fueron resultado de un “sorteo completamente amañado” para generar cruces atractivos, como Perú vs. México (pan con chicharrón contra chilaquiles). España vs. Francia (tostadas con jamón frente a croissants). Hasta el 19 de agosto, Perú lideraba su duelo con 1.5 millones de votos frente a los 542,900 de México.

Participación de países en el mundial

El torneo no solo pone a prueba los desayunos, sino que celebra las tradiciones culinarias de cada país. En Ecuador, la expectativa crece ante la posibilidad de avanzar a cuartos de final. El ganador enfrentará al vencedor del duelo entre Venezuela y República Dominicana. La competencia, destaca por su carácter participativo y su capacidad para unir a comunidades globales en torno a la gastronomía.

Para votar por Ecuador, los interesados deben seguir las publicaciones de Ibai Llanos en Instagram (@ibaillanos) o TikTok y apoyar el comentario con la bandera ecuatoriana. El resultado dependerá de la movilización de los seguidores y la elección del plato que represente al país en este escenario mundial.