Ecuador asegura ingresos de $529,5 millones por venta estratégica de crudo Oriente

Ecuador concretó una venta significativa de crudo Oriente en el mercado internacional, lo cual inyectará una considerable suma de dinero a la economía nacional. La empresa pública Petroecuador anunció este martes, 6 de mayo, la adjudicación de cuatro concursos internacionales.

Las compañías Shell Western Supply and Trading Limited, Petrochina International Co. Ltd. y Trafigura Pte. Ltd. resultaron ganadoras en este competitivo proceso. Estas empresas presentaron los mejores diferenciales para la adquisición del crudo ecuatoriano.

Detalles de la adjudicación y sus implicaciones económicas

Los diferenciales ofertados por las empresas adjudicatarias reflejan las condiciones actuales del mercado petrolero. Shell Western Supply and Trading Limited propuso un diferencial de -$3,93 por barril.

Por su parte, Petrochina International Co. Ltd. ofreció diferenciales de -$4,51 y -$ 4,04 por cada barril de crudo Oriente. Finalmente, Trafigura Pte. Ltd. presentó un diferencial de -$3,78 por barril.

Estas transacciones estratégicas permitirán que Ecuador reciba ingresos aproximados de $529,5 millones. Este capital fortalecerá las finanzas del país y brindará un impulso a diversos sectores de la economía.

Más de 30 empresas calificadas, registradas como proveedoras de Petroecuador, participaron en esta convocatoria. La selección de las ganadoras se llevó a cabo bajo estrictos parámetros de transparencia y competitividad.

Petroecuador: distribución de los cargamentos de crudo Oriente

El primer concurso establece la exportación de 4,3 millones de barriles de crudo Oriente. Estos se distribuirán en doce cargamentos individuales de 360.000 barriles cada uno.

El segundo y tercer concurso comprenden la entrega de 2,88 millones de barriles en total. Estos se dividirán en cuatro cargamentos de 360.000 barriles cada uno, programados para los meses de junio y julio del 2025.

Finalmente, el cuarto concurso contempla la exportación de 1’440.000 barriles de crudo Oriente. Estos se enviarán en cuatro cargamentos de 360.000 barriles que se embarcarán durante el mes de junio del 2025.

Transparencia y condiciones de venta favorables

Petroecuador enfatizó que todo el proceso de selección cumplió con la normativa vigente. Además, se siguieron las políticas establecidas por el Gobierno nacional para asegurar la transparencia en la adjudicación. Todos los envíos de crudo Oriente tomarán como referencia el precio del West Texas Intermediate (WTI). Esta medida garantiza que Ecuador obtenga condiciones comerciales óptimas en la venta de su petróleo.

La decisión de utilizar el WTI como referencia subraya el compromiso de Petroecuador con prácticas de mercado justas y beneficiosas para la nación. La venta de estos barriles representa un avance significativo para la economía ecuatoriana.