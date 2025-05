Ecuador aplica vigilancia epidemiológica a viajeros sin certificado de fiebre amarilla

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador mantiene lineamientos de vigilancia epidemiológica para viajeros que ingresen al país sin el Certificado Internacional de Vacunación contra la fiebre amarilla, según disposiciones alineadas con el Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Esta medida, establecida en mayo de 2017, permite el ingreso de pasajeros sin el certificado o con documentos deteriorados. Todo esto bajo estrictos protocolos de monitoreo para prevenir la propagación de esta enfermedad infecciosa.

El RSI, un instrumento jurídicamente vinculante gestionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), otorga a los países la facultad de exigir el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla a viajeros, especialmente provenientes de áreas de riesgo. Sin embargo, la decisión queda a discreción de cada Estado, y no todos los países lo requieren. En Ecuador, el MSP optó por no prohibir el ingreso de quienes no porten el documento, implementando en su lugar medidas de control sanitario. Estas incluyen seguimiento epidemiológico para detectar posibles casos y evitar brotes, según lo comunicado por la autoridad sanitaria.

Fiebre amarilla transmitida por mosquitos

La fiebre amarilla, transmitida por mosquitos en regiones tropicales de África y América, puede ser mortal en casos graves. La OMS recomienda la vacunación para viajeros que visiten zonas endémicas, y el certificado tiene validez de por vida tras una sola dosis. En caso de contraindicaciones médicas, los viajeros deben presentar un certificado emitido por una autoridad competente que justifique la no vacunación. Las recomendaciones internacionales están disponibles en el sitio web de la OMS (http://www.who.int/ith/en/).

En mayo de 2017, el MSP aclaró que los viajeros sin certificado no enfrentarán restricciones de entrada, pero serán sujetos a vigilancia. Esto incluye registro de datos, monitoreo de síntomas y, en algunos casos, cuarentena preventiva, dependiendo del origen del viajero y las condiciones epidemiológicas. La medida busca equilibrar la seguridad sanitaria con el flujo de personas en un país que recibe anualmente miles de visitantes, especialmente en aeropuertos como el Mariscal Sucre en Quito y el José Joaquín de Olmedo en Guayaquil.

OMS registró 2,874 casos en 2023

Ecuador, aunque no es un área de alta endemicidad para la fiebre amarilla, comparte fronteras con países como Colombia y Perú, donde se han reportado casos en el pasado. En 2023, la OMS registró 2,874 casos confirmados de fiebre amarilla en América, principalmente en Brasil y Bolivia, lo que refuerza la importancia de las medidas preventivas. En el contexto local, el MSP ha fortalecido la vacunación en comunidades amazónicas y costeras, donde el riesgo de transmisión es mayor debido a la presencia del mosquito Aedes aegypti.

Los protocolos del MSP también responden a la necesidad de mantener el turismo y el comercio internacional, sectores clave para la economía ecuatoriana. En 2024, el país recibió 1.2 millones de turistas, según el Ministerio de Turismo, muchos provenientes de regiones no endémicas. La flexibilidad en los requisitos de ingreso, combinada con la vigilancia epidemiológica, permite a Ecuador cumplir con el RSI sin imponer barreras innecesarias.

El MSP insta a los viajeros a vacunarse al menos 10 días antes de visitar zonas de riesgo y a consultar las recomendaciones de la OMS. Las autoridades sanitarias continuarán evaluando la situación epidemiológica global para ajustar sus medidas, garantizando la protección de la salud pública sin interrumpir la movilidad internacional.

