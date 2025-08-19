Ecuador actualiza su esquema de vacunación después de 14 años para fortalecer la salud pública

El Ministerio de Salud Pública de Ecuador amplía su esquema de vacunación luego de 14 años para ofrecer mayor protección y prevenir enfermedades en la población.

Esta actualización se implementa de manera paulatina desde el mes de agosto, con un enfoque especial en la población infantil y mujeres embarazadas.

Mejoras en la protección infantil y materna

El Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció una actualización histórica que incorpora cambios importantes para proteger a la población. Uno de los principales cambios es el reemplazo de la vacuna PCV10 por la Neumococo 13 valente (PCV13). Esta nueva vacuna protege contra 13 serotipos de la bacteria Streptococcus pneumoniae, causante de enfermedades graves como la meningitis y la neumonía. Los niños la recibirán en tres dosis: a los 2, 4 y 6 meses de edad.

Otro cambio fundamental en el esquema de vacunación es la sustitución de la vacuna Pentavalente por la Hexavalente. Esta nueva fórmula añade protección contra la poliomielitis a las defensas ya existentes contra la difteria, el tétanos, la tosferina, la Haemophilus influenzae tipo b y la hepatitis B. Se administra en tres dosis a los 2, 4 y 6 meses, con un refuerzo a los 18 meses.

En cuanto a las mujeres embarazadas, la vacuna dT (difteria y tétanos) se reemplaza por la TdaP, que también incluye protección contra la pertussis (tos ferina). Aplicada entre las semanas 20 y 36 de gestación, esta vacuna protege tanto a la madre como al recién nacido desde el vientre materno.

Ampliación de la cobertura de la vacuna contra el VPH y el COVID-19

El nuevo esquema de vacunación también expande la cobertura de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano (VPH). Anteriormente, solo se aplicaba a niñas, pero ahora el esquema se amplía para incluir también a niños de 9 años. Esta medida busca ofrecer una protección más completa contra el cáncer cervical y otras enfermedades relacionadas con el VPH.

Además, la vacuna contra el COVID-19 se incorpora al esquema de vacunación regular. La población más vulnerable, como adultos mayores e inmunodeprimidos, tendrá acceso a una dosis anual estacional para continuar con la protección.

Inversión para un futuro saludable

El Gobierno Nacional ha realizado una inversión de cerca de 50 millones para garantizar el 100% de abastecimiento de vacunas en todo el país. Esta inversión permite que las vacunas estén disponibles de manera inmediata en los más de 1.900 centros de salud del país.

Las vacunas son una estrategia de salud pública altamente efectiva para prevenir enfermedades. Logros históricos, como la erradicación de la viruela y la disminución de enfermedades como el sarampión y la poliomielitis, demuestran su éxito. El MSP exhorta a madres, padres y cuidadores a completar todas las dosis de vacunación.