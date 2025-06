Durán desconvocado de Colombia: Lesión de espalda lo aparta del duelo ante Argentina

Jhon Jader Durán, delantero de Al-Nassr, abandonó la concentración de la Selección Colombia en Bogotá el 7 de junio de 2025 por una lesión lumbar, previo al duelo contra Argentina.

La lesión y su impacto

La lesión de Durán surge en un momento clave para la Selección Colombia, que enfrenta a Argentina el martes en las Eliminatorias. El delantero, quien milita en Al-Nassr de Arabia Saudita, salió en el entretiempo del partido contra Perú por molestias en la espalda. Néstor Lorenzo, técnico del equipo, explicó que el cambio fue por el dolor físico y rechazó las versiones de un altercado. “Durán salió con un dolor de espalda. Son barbaridades decir que me peleé con él”, afirmó Lorenzo. La ausencia de Durán representa un golpe para el equipo, ya que su potencia ofensiva es clave en un encuentro crucial. El cuerpo técnico y los jugadores le desearon una pronta recuperación, esperando su regreso al campo.

𝗣𝗼𝗿 𝗺𝗼𝗹𝗲𝘀𝘁𝗶𝗮𝘀 𝗳𝗶́𝘀𝗶𝗰𝗮𝘀: 𝗝𝗵𝗼𝗻 𝗝𝗮𝗱𝗲𝗿 𝗗𝘂𝗿𝗮́𝗻 𝗱𝗲𝗷𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗠𝗮𝘀𝗰𝘂𝗹𝗶𝗻𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 🔗https://t.co/Sb2I8JzWj7#LaSeleNosUne🇨🇴 pic.twitter.com/7CL27tf1gN — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) June 7, 2025





Respuesta a las críticas y futuro

Durán abordó las acusaciones de un periodista que sugirió problemas en el vestuario tras el partido en Barranquilla. “Saliendo del partido nos enteramos de lo que dijo, pero no me interesa. Son personas que quieren arruinar una imagen”, declaró. El jugador, conocido por su impacto en Al-Nassr tras su paso por Aston Villa, pidió no alimentar rumores que afecten la unidad del equipo. Por ahora, Durán se enfocará en su recuperación para volver a la Selección Colombia. La FCF no ha anunciado un reemplazo, y el equipo ajustará su estrategia para enfrentar a Argentina sin uno de sus delanteros estrella. La lesión lumbar, descrita como recurrente, podría requerir un manejo cuidadoso para evitar complicaciones futuras.

Durán desmiente rumores de conflicto

Jhon Jader Durán, de 21 años, aclaró los rumores sobre una supuesta pelea con el técnico Néstor Lorenzo y compañeros como James Rodríguez y Jefferson Lerma tras el empate contra Perú. En declaraciones a la prensa, el delantero afirmó: “No tengo ningún inconveniente con el profe ni con James y Lerma. Son como mis padres”. Durán enfatizó su buena relación con el grupo y desmintió las especulaciones. Además, señaló que su salida se debe únicamente a una recidiva del dolor lumbar, descartando motivos personales. La Federación Colombiana de Fútbol (FCF) confirmó que la lesión le impide estar apto para el partido contra Argentina por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Ausencia de Durán

Jhon Jader Durán ha sido una figura destacada en la Selección Colombia, aportando goles y energía en las Eliminatorias. Su traspaso a Al-Nassr en enero de 2025, tras brillar en la Premier League, marcó un hito en su carrera. Sin embargo, las lesiones han sido un desafío recurrente. En octubre de 2024, enfrentó críticas por problemas disciplinarios con la selección, aunque su desempeño en el campo lo mantuvo como una pieza valiosa. La Selección Colombia, actualmente en la lucha por un cupo al Mundial 2026, depende de su cohesión para superar a rivales como Argentina. La ausencia de Durán pone a prueba la profundidad del equipo, mientras los hinchas esperan que supere su dolor de espalda pronto. MV