Dua Lipa incursionará en el mercado del fitness con productos de entrenamiento bajo su nombre

La estrella musical Dua Lipa apuesta por el mercado del fitness al registrar oficialmente su nombre para una serie de productos relacionados con el estilo de vida saludable.

La cantante, de 29 años, ha presentado documentos legales para utilizar su nombre en suplementos de entrenamiento, incluidos polvos de proteínas y vitaminas. Esta información fue revelada por el periódico The Sun, que afirma que la artista está esperando la aprobación de su solicitud para la marca registrada.

Dua Lipa no solo se involucra en productos de fitness, sino que también mantiene una estricta rutina de alimentación y ejercicio durante sus giras.

En su participación en el podcast Dish From Waitrose con Nick Grimshaw y Angela Hartnett, comentó que cuando su cuerpo se fortalece con la rutina se prepara para resistir el intenso ritmo de conciertos y ensayos. Además, aclaró que evita beber alcohol y comer salsa picante para conservar energía y estabilidad vocal.

Preparación física y vida saludable en giras

La dieta estricta y el régimen de ejercicios forman parte fundamental de la vida de Dua Lipa, sobre todo cuando realiza una gira musical. La cantante enfatiza la importancia de que su cuerpo esté fuerte para poder rendir en festivales y múltiples shows seguidos sin afectar su voz o energía.

Su disciplina consiste en ensayar sin relajarse, combinando correr, bailar y cantar a la vez para estar lista cuando llegue la adrenalina sobre el escenario.

Por otra parte, Dua Lipa disfruta de la variedad en sus entrenamientos para mantener activo su cuerpo y mente.

En una entrevista con la revista Marie Claire, la cantante confesó que, cuando tiene tiempo libre, prefiere mezclar diferentes disciplinas físicas.

Yoga, pilates, boxeo y spinning forman parte de su rutina para mantenerse motivada y adaptable en cada ciudad donde se encuentra.