Drake Bell cierra su divorcio y abre un nuevo capítulo con amor y proyectos en México

La vida de Drake Bell parece estar en un punto de inflexión. Tras un año de trámites legales, el actor y músico finalmente presentó su petición de divorcio en Florida, marcando el cierre oficial de su matrimonio con Janet Von Schmeling, quien había iniciado el proceso en 2023 en Los Ángeles. Ahora, el artista asegura estar enfocado en su hijo, en su carrera y en un futuro lleno de cambios positivos.

Janet y Drake llevaron un divorcio en calma

Janet, de 31 años, había solicitado la separación en 2023, argumentando “diferencias irreconciliables” y fijando septiembre de 2022 como la fecha de ruptura. En su momento pidió la custodia exclusiva de su hijo Wyatt, de 4 años, aunque aceptó que Drake mantuviera un régimen de visitas.

A diferencia de otros divorcios mediáticos, esta separación ha estado marcada por la tranquilidad. Juan José Rovirosa, representante del actor, destacó que la decisión se tomó pensando en el bienestar del pequeño: “Lo hacen desde el amor y el respeto, cerrando así un hermoso capítulo que ahora evoluciona hacia una forma diferente de amor”, afirmó.

Nuevos comienzos en el amor

Mientras Janet rehace su vida junto a su pareja Jim Pérez, con quien espera un bebé, Drake también ha encontrado estabilidad emocional. En una entrevista reciente en México, reveló que mantiene una relación seria con una productora musical mexicana.

“Yo tengo una novia muy bonita y muy sexy, y es mexicana. Ella es fantástica, talentosa y hermosa”, dijo el exestrella de Nickelodeon, aunque prefirió mantener en reserva la identidad de su pareja.

Regreso a la pantalla grande

Bell no solo sonríe en lo sentimental. También anunció su regreso al cine con una película que se grabará en México, lo que marca su reaparición en la actuación después de varios años. “Estoy emocionado, porque ha pasado mucho tiempo desde que he estado en películas o series”, comentó con entusiasmo.

Una nueva etapa para Drake Bell

Con un proyecto cinematográfico en marcha, una relación estable y un enfoque positivo en la crianza de su hijo, Drake Bell parece haber dejado atrás los momentos turbulentos de su pasado.

El actor demuestra que los finales pueden transformarse en oportunidades de crecimiento, y que el 2025 podría ser un año decisivo para su reinvención, tanto personal como artística.