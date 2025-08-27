Dos niños mueren tras un tiroteo en una escuela católica en Minneapolis, Estados Unidos

La Policía de Minneapolis confirmó que al menos dos niños murieron y cerca de una veintena resultaron heridos tras registrarse un tiroteo durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad, en el estado de Minnesota, Estados Unidos.

“Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio”, explicó en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O’Hara.

Las víctimas del tiroteo en escuela católica

En total, dos menores de ocho y diez años murieron, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía informó que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Según informaciones preliminares de la Policía, el autor de los disparos tendría alrededor de 20 años y no tiene antecedentes.

“Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban”, resaltó O’Hara, agregando que las autoridades investigan ya el posible móvil del tiroteo, que calificó de “absolutamente incomprensible”.

Dolor por el tiroteo en Estados Unidos

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, subrayó en declaraciones a la prensa que “no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto” del momento. “Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo y sus padres deberían tener el mismo tipo de seguridad”, dijo.

Los estudiantes habían asistido a misa a primera hora de la mañana poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación. Sin embargo, no se conoce el número exacto de personas que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

Las autoridades locales informaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo. “El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación”, indicó el magnate en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

Por su parte, el gobernador de Minnesota, el demócrata Tim Walz, trasladó sus oraciones a los niños y maestros, “cuya primera semana de clases se ha visto empañada por este horrible acto de violencia”.

La Policía de Minneapolis detalló que en las últimas 12 horas se han producido otros tres tiroteos mortales, sin contar con el de la escuela católica. “El nivel de violencia armada en toda la ciudad durante el último día es profundamente inquietante”, indicó en un comunicado.