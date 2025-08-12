Dos meses después del incendio, la Refinería Esmeraldas vuelve a parar

La Refinería Esmeraldas detuvo sus operaciones el pasado 10 de agosto para realizar pruebas de funcionamiento. Esta parada, informó Petroecuador, es parte de un cronograma establecido tras el incendio ocurrido en mayo de 2025.

Las unidades Crudo 2 y Vacío 2, que representan el 50% de la capacidad de la instalación, son las afectadas. La medida busca garantizar la seguridad y la correcta operación de la refinería, que había retomado actividades el 31 de julio.

Acciones post-incendio en la refinería

El incendio, ocurrido el 26 de mayo de 2025, causó la suspensión de estas dos unidades. Petroecuador implementó un plan de emergencia para solucionar los daños y reanudar la producción. Las pruebas de operación actuales se centran en el sistema de consumo interno de fuel oil, interconectando nuevos tanques construidos.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (Arch) confirmó la falta de procesamiento de petróleo desde el 10 de agosto. La parada programada, según la estatal petrolera, forma parte de un proceso vital para la seguridad.

Garantizan abastecimiento pese a la suspensión

Petroecuador aseguró que esta suspensión no afectará el abastecimiento de combustibles. La empresa garantiza la continuidad en el despacho de asfalto. El stock generado en los días previos a la parada asegura el flujo de productos sin interrupciones.

La cadena logística se mantiene operativa, evitando impactos negativos en la distribución. Esta medida demuestra la planificación de Petroecuador para gestionar la situación.

Contexto del incidente en la refinería

El incendio de mayo afectó un tanque de fuel oil, deteniendo por completo las unidades Crudo 2 y Vacío 2. Durante dos meses, estas unidades no operaron, lo que causó una disminución significativa en la producción de la refinería. No obstante, las pruebas actuales son esenciales para asegurar que la instalación funcione de manera segura. Petroecuador cumple con su cronograma de mantenimiento y seguridad.

Impacto y expectativas a futuro

La parada actual es temporal y estratégica. La empresa no ha especificado la duración exacta de estas pruebas. Sin embargo, se espera que la Refinería Esmeraldas retome su plena capacidad pronto. El enfoque está en la seguridad y en evitar futuros incidentes. La gestión de esta situación por parte de Petroecuador muestra su compromiso con la operación segura de la Refinería Esmeraldas.