COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Ecuador
Sociedad

Dos meses después del incendio, la Refinería Esmeraldas vuelve a parar

La Refinería Esmeraldas, tras un incendio en mayo, detuvo sus operaciones el 10 de agosto para pruebas de funcionamiento.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Dos meses después del incendio, la Refinería Esmeraldas vuelve a parar
La Refinería Esmeraldas detuvo sus operaciones el pasado 10 de agosto para realizar pruebas de funcionamiento.
Dos meses después del incendio, la Refinería Esmeraldas vuelve a parar
La Refinería Esmeraldas detuvo sus operaciones el pasado 10 de agosto para realizar pruebas de funcionamiento.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Ma. Fernanda Avilés

Redacción ED.

Nació en Santo Domingo en 1988. Licenciada en Comunicación Social por la Universidad Católica del... Ver más

[email protected]

La Refinería Esmeraldas detuvo sus operaciones el pasado 10 de agosto para realizar pruebas de funcionamiento. Esta parada, informó Petroecuador, es parte de un cronograma establecido tras el incendio ocurrido en mayo de 2025.

Las unidades Crudo 2 y Vacío 2, que representan el 50% de la capacidad de la instalación, son las afectadas. La medida busca garantizar la seguridad y la correcta operación de la refinería, que había retomado actividades el 31 de julio.

Acciones post-incendio en la refinería

El incendio, ocurrido el 26 de mayo de 2025, causó la suspensión de estas dos unidades. Petroecuador implementó un plan de emergencia para solucionar los daños y reanudar la producción. Las pruebas de operación actuales se centran en el sistema de consumo interno de fuel oil, interconectando nuevos tanques construidos.

La Agencia de Regulación y Control Hidrocarburos (Arch) confirmó la falta de procesamiento de petróleo desde el 10 de agosto. La parada programada, según la estatal petrolera, forma parte de un proceso vital para la seguridad.

Garantizan abastecimiento pese a la suspensión

Petroecuador aseguró que esta suspensión no afectará el abastecimiento de combustibles. La empresa garantiza la continuidad en el despacho de asfalto. El stock generado en los días previos a la parada asegura el flujo de productos sin interrupciones.

La cadena logística se mantiene operativa, evitando impactos negativos en la distribución. Esta medida demuestra la planificación de Petroecuador para gestionar la situación.

Contexto del incidente en la refinería

El incendio de mayo afectó un tanque de fuel oil, deteniendo por completo las unidades Crudo 2 y Vacío 2. Durante dos meses, estas unidades no operaron, lo que causó una disminución significativa en la producción de la refinería. No obstante, las pruebas actuales son esenciales para asegurar que la instalación funcione de manera segura. Petroecuador cumple con su cronograma de mantenimiento y seguridad.

Impacto y expectativas a futuro

La parada actual es temporal y estratégica. La empresa no ha especificado la duración exacta de estas pruebas. Sin embargo, se espera que la Refinería Esmeraldas retome su plena capacidad pronto. El enfoque está en la seguridad y en evitar futuros incidentes. La gestión de esta situación por parte de Petroecuador muestra su compromiso con la operación segura de la Refinería Esmeraldas.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Shakira lidera la gira latina más exitosa del año con “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”

Elon Musk acusa a Apple de favorecer a OpenAI y anuncia demanda legal

Samsung lanza un televisor Micro RGB de 115 pulgadas con calidad de color superior

Conoce la fecha y los detalles del próximo feriado largo en Ecuador

Independiente del Valle supera 1-0 a Mushuc Runa en la Copa Sudamericana

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO