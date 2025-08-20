COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Crónica

Dos hombres murieron baleados mientras hacían delivery

Sicarios asesinaron a dos repartidores en Leonidas Plaza, Sucre. La Policía Nacional investiga el crimen, ocurrido horas después de otro asesinato en la zona.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Los cuerpos sin vida de los hombres baleados quedaron junto a la motocicleta en la que se movilizaban.
Los cuerpos sin vida de los hombres baleados quedaron junto a la motocicleta en la que se movilizaban.
Los cuerpos sin vida de los hombres baleados quedaron junto a la motocicleta en la que se movilizaban.
Los cuerpos sin vida de los hombres baleados quedaron junto a la motocicleta en la que se movilizaban.

Redacción

Redacción ED.

Dos hombres fueron baleados por sicarios la tarde de este miércoles 20 de agosto aproximadamente las 15h00 en la avenida 3 de Noviembre, parroquia Leonidas Plaza del cantón Sucre, provincia de Manabí por motivos desconocidos.

Un rugido de motocicleta y disparos irrumpió en la avenida 3 de Noviembre, parroquia Leonidas Plaza, cantón Sucre, Manabí. Dos hombres, repartidores de un servicio de delivery, conducían una motocicleta cuando sicarios, también en moto, los persiguieron a gran velocidad. Los atacantes abrieron fuego, propinaron múltiples disparos, impactaron a las víctimas en el torso y la cabeza, y huyeron, dejando tras de sí un escenario de caos. Los repartidores colapsaron en el asfalto, rodeados de sangre y casquillos calibre 9 milímetros.

El ECU-911 recibió la alerta y agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, donde una multitud se congregó, consternada. Unidades de Criminalística y Dinased acordonaron la avenida, recolectaron casquillos y examinaron la motocicleta, que quedó con daños visibles. La Fiscalía de Manabí autorizó el traslado de los cuerpos al Centro Forense de Manta para las autopsias. Los familiares, devastados, acudieron al lugar, pero no impidieron el levantamiento, aunque sus llantos resonaron en la calle.

El doble homicidio ocurrió horas después de otro crimen en Leonidas Plaza, donde un estudiante murió baleado frente a un colegio. La Policía Nacional investiga posibles conexiones entre ambos casos, pero no confirmó vínculos al cierre de esta edición.

Investigan causas por lo que los hombres fueron baleados

Los agentes interrogaron a testigos, quienes describieron a los sicarios como figuras encapuchadas, La Fiscalía abrió un expediente por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La Dinased analizó los casquillos para identificar el arma empleada. Los agentes compararon el caso con un homicidio en Chone el 19 de agosto, que también involucró sicarios en motocicleta. La Fiscalía solicitó pistas al 1800-DELITO y revisó registros de los repartidores, aún sin identificar públicamente, para esclarecer posibles móviles, como extorsión o ajustes de cuentas.

Respuesta de las autoridades

La Policía anunció operativos conjuntos con el Ejército Ecuatoriano en Leonidas Plaza. La Fiscalía agilizó pericias para identificar a los responsables. El doble asesinato de los repartidores conmocionó a Sucre. La Policía Nacional busca a los sicarios, mientras la comunidad exige seguridad en Leonidas Plaza.

Sucre enfrenta 43 homicidios violentos entre enero y julio de 2025, según cifras policiales. En junio, un ataque en San Jacinto dejó un herido. La parroquia Leonidas Plaza, con alta actividad comercial, careció de suficiente vigilancia, según los vecinos, quienes exigieron al GAD de Sucre instalar cámaras de seguridad y aumentar patrullajes para proteger a trabajadores y estudiantes. (22)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Exjuez fue condenado a 40 meses de prisión por indulto irregular

Ansiedad por separación en perros y gatos, un problema creciente en los hogares

Hombre detenido por presunto femicidio de su pareja en Ambato, Tungurahua

El paraguayo Julio Enciso será compañero de Kendry Páez y Valentín Barco en el Strasbourg de Francia

9 de Octubre clasifica a octavos tras superar a Técnico Universitario en La Troncal

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO