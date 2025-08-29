Dos hombres fueron asesinados en la parroquia Los Esteros, en Manta

Dos hombres fueron asesinados a tiros la noche de este jueves 28 de agosto, mientras conversaban en el callejón Santa María de la avenida 103, ubicado en la parroquia Los Esteros. Las víctimas fueron identificadas como Diego Adriano Moreira Pinargote, de 20 años, y Byron Alejandro Vinces Anchundia, de 34, ambos habitantes del sector. El hecho ha generado consternación entre los moradores, mientras las autoridades investigan las causas del ataque.

Doble asesinato en la parroquia Los Esteros

El ataque ocurrió cerca de las 20h30, cuando las víctimas se encontraban conversando en el callejón Santa María, una zona residencial de la parroquia Los Esteros. De acuerdo con testimonios recogidos en el lugar, sujetos armados habrían llegado en motocicleta y disparado en repetidas ocasiones contra los dos hombres, quienes murieron en el sitio.

Tras el hecho violento, varios negocios del sector cerraron sus puertas de inmediato por temor, y se vivieron momentos de pánico entre los residentes.

En el lugar, familiares de las víctimas protagonizaron escenas de dolor, al descubrir los cuerpos sin vida rodeados por agentes de la Policía Nacional y personal de Criminalística.

Las víctimas vivían en Los Esteros

Diego Moreira Pinargote, de 20 años, y Byron Vinces Anchundia, de 34, eran conocidos en el barrio. Las autoridades no han confirmado si ambos tenían antecedentes penales o si el ataque está relacionado con enfrentamientos entre organizaciones delictivas que operan en la ciudad.

Hasta el momento, no se han realizado detenciones. La Fiscalía y la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida (Dinased) se hicieron presentes para el levantamiento de los cuerpos y recolección de evidencias balísticas.

Los cadáveres fueron trasladados al Centro Forense de Manta para su respectiva autopsia, mientras continúan las investigaciones.

Manta supera cifra de muertes violentas de 2024

Con estos nuevos crímenes en Los Esteros, el distrito policial Manta acumula 333 muertes violentas en lo que va del año, una cifra que supera los 331 casos reportados durante todo 2024, según estadísticas de la Policía Nacional.

Esta tendencia al alza en los índices de violencia preocupa a los habitantes y autoridades locales, quienes han solicitado mayor presencia policial y patrullaje en sectores vulnerables, donde se han concentrado los hechos más graves.

El distrito Manta comprende varios sectores urbanos y rurales, incluyendo zonas portuarias que han sido señaladas en informes oficiales como puntos de interés para el crimen organizado y el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. (12)