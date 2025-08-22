Dos cadáveres incinerados tras un siniestro vial en la avenida Simón Bolívar, en Quito

Dos cadáveres incinerados quedaron dentro de un vehículo liviano tras un accidente de tránsito en la avenida Simón Bolívar, norte de Quito. El siniestro, ocurrido a las 04h28, se reportó al Cuerpo de Bomberos, que acudió al lugar con tres vehículos especializados y diez agentes para sofocar las llamas. El hecho ocurrió la madrugada de este viernes 22 de agosto. Los bomberos realizaron labores de extracción de los dos cadáveres incinerados.

Según las primeras investigaciones de la Policía Nacional, el incidente se originó tras un accidente de tránsito. El conductor, que circulaba en sentido sur-norte, perdió el control del vehículo, lo que provocó un choque. A consecuencia del impacto, el automotor se incendió completamente, generando una explosión que impidió a las víctimas escapar. Los bomberos emplearon maquinaria especializada para cortar el chasis y extraer los cuerpos.

Dos cadáveres incinerados tras fuerte impacto

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) cerró la zona para facilitar las labores de los equipos de emergencia y garantizar la seguridad en la vía. Personal de Medicina Legal activó los protocolos correspondientes para el levantamiento de los cadáveres incinerados. Tampoco se logró identificar a las dos víctimas por la ausencia de documentos en el lugar del siniestro.

Las autoridades continúan investigando para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer la identidad de los fallecidos. El Cuerpo de Bomberos y la AMT trabajaron en conjunto para limpiar la calzada, remover escombros y trasladar los restos del vehículo a los patios de retención. Este incidente se suma a los desafíos de seguridad vial en la avenida Simón Bolívar, una de las vías más transitadas de Quito.

Se investigan las posibles causas del hecho

Esta avenida es conocida por su alta incidencia de accidentes debido a su trazado y condiciones de tráfico. Las autoridades han reiterado la importancia de respetar los límites de velocidad y mantener los vehículos en buen estado para prevenir este tipo de tragedias. La investigación en curso busca esclarecer si factores como el exceso de velocidad, fallos mecánicos o condiciones de la vía contribuyeron al siniestro. (17)