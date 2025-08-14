Dos asesinatos más: A una de las víctimas la mataron por equivocación, dijo la Policía

Sicarios asesinaron a dos hombres en Manta y Montecristi, a una de las víctimas la mataron por equivocación, dijo la Policía.

El primero de ellos ocurrió alrededor de las 08h00 de este jueves 14 de agosto, en el barrio 15 de Septiembre, cerca de la vía Interbarrial. Carlos Salvador García Nieto, de 24 años, fue acribillado dentro de un vehículo rojo mientras salía de su domicilio rumbo a su trabajo. Testigos reportaron que la víctima recibió más de 16 disparos, y su cuerpo quedó sin vida al volante.

La Policía Nacional acudió al lugar para recolectar indicios, incluyendo casquillos de bala, mientras los vecinos expresaban temor ante la violencia.

Investigación policial

Al lugar del crimen llegó la Policía y recogieron indicios de lo ocurrido. Testigos indicaron que los sicarios estaban esperando que la víctima saliera de la casa para ejecutar el ataque. Los hombres se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego indiscriminadamente contra el vehículo. La mayoría de los impactos los dirigieron hasta García.

Luego de cometido el crimen, los asesinos huyeron en la motocicleta en que andaban dejando atrás de ellos llanto y gritos de dolor. Familiares de la víctima intentaron trasladarlo hasta un hospital, pero se dieron cuenta que García ya estaba muerto.

Víctima de Montecristi A eso de las 10:30 en la parroquia Aníbal San Andrés, Montecristi, en una vivienda ubicada en la calle América y avenida Guillermo Balda se registró otro asesinato. A la víctima, Eddie Alexis Cuzme Espinoza, de 28 años, lo sorprendió un sicario que entró a su casa y le disparó repetidamente, causándole la muerte. Jaime Salgado, jefe del distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó manifestó que luego de reportado el crimen acudieron a la escena del crimen. En las primeras investigaciones se determinó que Cuzme es una víctima inocente ya que a quien buscaban era su hermano. “Los sicarios buscaban al hermano de la víctima que registra antecedentes penales” dijo Salgado.

La víctima se dedicaba al comercio de pescado. Al lugar llegaron paramédicos del Cuerpo de Bomberos de Montecristi y luego de atenderlo lo declararon muerto.

Los cuerpos

Los cuerpos de las víctimas fueron llevados al Centro Forense de Manta para realizar la autopsia. Mientras tanto, la Policía abrió investigaciones para determinar las causas de estos atentados y así identificar a los asesinos. Con estos crímenes, en el distrito de Manta, Montecristi se han registrado 304 muertes violentas hasta el 14 de agosto del 2025. Mientras que el año pasado, 2024, con 331 muertes violentas.

Este mismo día, también asesinaron a dos agentes de tránsito, David Isaac Velasco Yánez y Javier Morán. (27)