Segundo asesinato del día en Manta. Un hombre fue victimado en el barrio 15 de Septiembre

Dos asesinatos conmocionaron la ciudad de Manta, provincia de Manabí, en menos de dos horas este jueves 14 de agosto de 2025. Carlos Peña Nieto se convirtió en la segunda víctima mortal de ataques armados registrados en la mañana, cuando sicarios lo interceptaron y dispararon múltiples veces. Ocurrió mientras Peña conducía un vehículo rojo en el barrio 15 de Septiembre, cerca de la vía Interbarrial, a las 07h30.

El hecho ocurrió a pocos metros de una de las arterias más transitadas de la ciudad. Peña quedó tendido sobre los asientos delanteros de su automóvil, que presentaba orificios de bala en la carrocería y las ventanas. Familiares de la víctima llegaron al lugar, protagonizando escenas de dolor e increparon a agentes de la Policía. Personal de Criminalística acudió al sitio, donde recolectó varios casquillos como parte de las investigaciones.

Muertes van en aumento en el Distrito Manta

Horas antes, a las 06h20, David Isaac Yánez, un agente de tránsito de 27 años, fue asesinado en la ciudadela Costa Azul. Yánez se desplazaba en un vehículo cuando una camioneta doble cabina lo interceptó. Desde el automotor, varios hombres le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte. Ambos crímenes elevaron a 302 el número de muertes violentas en el Distrito Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025.

El contexto de violencia en Manta refleja un desafío persistente. En 2024, la misma zona registró 331 muertes violentas, lo que indica un leve aumento en los índices de criminalidad este año. La situación sigue siendo alarmante. Las autoridades locales han intensificado operativos para contrarrestar la delincuencia. No obstante, los ataques armados continúan afectando la seguridad ciudadana.

Estrategias para frenar la ola de violencia

La Policía Nacional no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre los móviles de estos crímenes, pero las investigaciones preliminares sugieren que podrían estar relacionados con ajustes de cuentas. Los cuerpos de ambas víctimas los trasladaron al centro forense para las respectivas autopsias, mientras los agentes de Criminalística analizan las evidencias recolectadas en las escenas.

Estos hechos han generado preocupación entre los habitantes de Manta, quienes demandan mayor presencia policial y estrategias efectivas para frenar la ola de violencia. Las autoridades locales y nacionales trabajan en la identificación de los responsables, pero hasta el momento no se reportan detenciones relacionadas con los casos. (17)