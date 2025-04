Dos asesinados en el ingreso a la playa La Tiñosa y un fallecido en atentado agravan inseguridad en Manta

Dos personas fueron asesinados en el ingreso a la playa La Tiñosa de la parroquia San Mateo, en Manta. A las 16h00, las víctimas —un hombre y una mujer— fueron encontradas tiradas sobre la vía de tierra. Un grupo de personas que transitaban por el lugar dio la alerta y, pocos minutos después, llegaron miembros del Cuerpo de Bomberos para brindar primeros auxilios a las víctimas. Allí verificaron que la mujer aún estaba con vida, por lo que fue trasladada a una casa de salud. Mientras que el hombre ya había fallecido.

Personal de la Policía y de Criminalística llegaron al lugar. El jefe de operaciones de la Policía, Willian Salazar Viteri, informó que las víctimas no portaban documentos de identificación. En el lugar se encontró una vaina de pistola calibre nueve milímetros, pero la ausencia de cámaras de seguridad y vehículos cercanos dificulta la investigación. “Desconocemos cómo llegaron las víctimas. Se manejan hipótesis de rapto, pero aún no hay pistas claras”, dijo Salazar. Personal de Criminalística recolectaba indicios para esclarecer el caso, pese a que no encontraron muchas pistas. Hasta el momento, las víctimas no han sido identificadas.

Murió un día después

Por otro lado, Anthony Alexander Moreira Mendoza, quien resultó herido en un bautizo, no resistió las heridas y falleció. El atentado ocurrió la noche del domingo 27 de abril del 2025, en la ciudadela 20 de Mayo. En la vivienda, ubicada en la calle 300 y avenida 299, se celebraba un bautizo cuando dos sicarios llegaron en moto y asesinaron a Freddy Gonzalo Manzana Castro. En la balacera, cuatro personas resultaron heridas; uno de ellos era Moreira, quien permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Rafael Rodríguez Zambrano. Sin embargo, la tarde del lunes 28 de abril del 2025, debido a la gravedad de sus heridas, falleció.

Tras ello, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Manta para realizarle la autopsia. Con este nuevo hecho, ya suman 151 muertes violentas en el distrito policial que comprende los cantones Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025.

La Policía Nacional reforzará operativos en el distrito y solicita colaboración ciudadana para identificar a las víctimas de La Tiñosa y esclarecer ambos casos. Los exámenes forenses serán clave para determinar las circunstancias de las muertes. La comunidad exige medidas urgentes para frenar la escalada de violencia, mientras las autoridades intensifican patrullajes en zonas de alto riesgo.

(24)