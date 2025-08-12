Donnarumma deja el Paris Saint-Germain con emotivo mensaje a los aficionados

El arquero italiano Gianluigi Donnarumma anunció su salida del Paris Saint-Germain este 12 de agosto de 2025 en París, Francia, tras no ser convocado para la Supercopa de Europa 2025 contra Tottenham, debido a una decisión técnica del entrenador Luis Enrique.

Donnarumma, de 26 años, confirmó su salida del Paris Saint-Germain mediante un comunicado publicado en sus redes sociales. La decisión se da tras no ser incluido en la convocatoria para la Supercopa de Europa 2025, que se disputará el 13 de agosto en el Bluenergy Stadium de Udine, Italia. “Lamentablemente, alguien decidió que ya no puedo formar parte del grupo ni contribuir al éxito del equipo”, expresó el portero.

El italiano, quien llegó al PSG en 2021 procedente del AC Milan como agente libre, disputó 147 partidos con el club, incluyendo 43 en la Ligue 1 2024/2025 y 14 en la Champions League 2024/2025, donde fue clave en la conquista del título europeo tras vencer 5-0 a Inter Milan. Donnarumma agradeció a los aficionados. “Siempre llevaré conmigo el recuerdo de todas las emociones, de las noches mágicas, de ustedes, que me hicieron sentir como en casa”.

El técnico Luis Enrique explicó la decisión en una rueda de prensa expresó. “Donnarumma es uno de los mejores porteros del mundo y aún mejor como persona. Soy 100% responsable de esta decisión difícil, que tiene que ver con el perfil del portero que mi equipo necesita”. El club fichó a Lucas Chevalier desde el Lille por 46,7 millones de dólares más 17,5 millones en bonos, quien será el titular en la Supercopa.

Trayectoria de Donnarumma en el PSG

Donnarumma, internacional con Italia en 65 ocasiones, fue titular indiscutible en el PSG durante cuatro temporadas, logrando tres títulos de Ligue 1, dos Copas de Francia, y la Champions League 2024/2025. Su salida se produce tras rumores de conflictos contractuales, aunque el club no ha confirmado detalles. El portero expresó su deseo de despedirse en el Parque de los Príncipes. “Espero tener la oportunidad de mirar a los aficionados a los ojos una vez más”.

El comunicado de Donnarumma también incluyó un mensaje a sus compañeros. “A mis compañeros, mi segunda familia, gracias por cada batalla, cada risa y cada momento que compartimos. Siempre serán mis hermanos”. El italiano, considerado uno de los mejores arqueros del mundo tras ganar la Eurocopa 2020 con Italia, no especificó su próximo destino, pero medios mencionan interés de clubes como Juventus, Real Madrid, Bayern Munich y Manchester City.

Supercopa de Europa

La Supercopa de Europa 2025, que enfrenta al PSG (campeón de la Champions League) contra Tottenham Hotspur (campeón de la Europa League), marca el inicio oficial de la temporada europea. La ausencia de Donnarumma, quien fue titular en 11 de los 14 partidos de la Champions League 2024/2025, sorprendió a los aficionados, ya que el portero tuvo un promedio de 1.2 goles encajados por partido y 5 vallas invictas.

Impacto en el PSG

La salida de Donnarumma se produce en un momento clave para el PSG, que busca consolidar su dominio europeo tras el triplete de la temporada pasada (Ligue 1, Copa de Francia, y Champions League). Luis Enrique apostará por Lucas Chevalier, de 23 años, quien debutará en un partido oficial con el club. El PSG también incorporó al defensor ucraniano Illia Zabarnyi, pero no estará disponible para el duelo en Udine.

El equipo parisino enfrentará a Tottenham el 13 de agosto a las 14h00 (hora de Ecuador), con transmisión en TNT Sports y Paramount+. La decisión de excluir a Donnarumma generó reacciones mixtas entre los aficionados, quienes llenaron las redes sociales con mensajes de apoyo al italiano.

Futuro incierto de Donnarumma

Aunque Donnarumma no confirmó su próximo club, su salida del PSG marca el fin de una etapa exitosa. “Jugar para este club y vivir en esta ciudad ha sido un honor inmenso”, afirmó en su comunicado. Su futuro podría definirse en las próximas semanas, con la ventana de transferencias europea abierta hasta el 31 de agosto de 2025.