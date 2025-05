Donald Trump considera viajar a Turquía para apoyar las conversaciones de paz entre Putin y Zelenski en Estambul

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este lunes 12 de mayo de 2025, que no descarta viajar a Estambul, Turquía, el próximo jueves para apoyar las conversaciones de paz entre el presidente ruso, Vladimir Putin, y el ucraniano, Volodimir Zelenski, con el objetivo de buscar una solución al conflicto entre ambos países.

En declaraciones a la prensa, Trump expresó su disposición a viajar si su presencia puede ser “útil” en las negociaciones. “No sé dónde estaré en ese momento. Creo que estaré en algún punto de Oriente Próximo, pero podría volar hacia allí si pudiese ser de ayuda”, afirmó.

El mandatario resaltó la importancia de la reunión, programada para el jueves en Estambul, y señaló que espera “cosas positivas” del encuentro.

El presidente estadounidense destacó su rol en la promoción de este diálogo. “Yo he sido quien ha insistido en la reunión. Ellos no han podido ponerse de acuerdo porque uno decía: ‘quiero un alto el fuego’. Y otro decía que no. Había idas y venidas. Yo dije: ‘Mira, llegados a este punto tenemos que parar (el conflicto). Simplemente acudan a la reunión’”, explicó Trump.

La reunión en Estambul busca abordar las tensiones derivadas del conflicto entre Rusia y Ucrania, que ha generado una crisis humanitaria y económica a nivel global desde su escalada en 2022.

Contexto de la gira de Trump

Trump iniciará esta semana una gira por Oriente Próximo, con visitas confirmadas a Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. Durante su recorrido, el presidente planea discutir temas de seguridad regional, cooperación económica y estabilidad geopolítica.

Sin embargo, su posible desvío a Turquía dependerá de la evolución de las negociaciones entre Putin y Zelenski.

El magnate instó al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a participar en el encuentro para clarificar las posiciones de ambas partes. “Es una oportunidad para poner fin al conflicto y avanzar hacia una solución”, afirmó Trump en referencia a la reunión.

Turquía, como mediador neutral, ha facilitado previamente diálogos entre Rusia y Ucrania, incluyendo acuerdos sobre exportaciones de grano en el mar Negro. Estambul se perfila como un lugar estratégico para estas conversaciones debido a su posición geopolítica y su historial en negociaciones internacionales.

Importancia de la reunión

La reunión del jueves es vista como un paso clave para explorar un posible alto el fuego y establecer condiciones para una paz sostenible. Según Trump, las diferencias entre Putin y Zelenski han obstaculizado avances previos, pero la presión internacional y la mediación turca podrían generar un punto de inflexión.

El conflicto entre Rusia y Ucrania ha dejado miles de víctimas, desplazados y una crisis energética que afecta a Europa y otras regiones. Las conversaciones en Estambul buscarán abordar estos problemas, aunque no se han revelado detalles específicos sobre la agenda.

Contexto global del conflicto

Desde el inicio de la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022, los esfuerzos internacionales para lograr un alto el fuego han sido limitados. Las sanciones económicas contra Rusia, el apoyo militar a Ucrania y las tensiones diplomáticas han complicado las negociaciones.

Turquía, miembro de la OTAN, ha mantenido una postura equilibrada, mediando entre ambas partes sin alinearse completamente con ninguna.

La posible participación de Trump en Estambul refleja su interés en desempeñar un rol activo en la resolución del conflicto, en línea con su agenda de política exterior. Su gira por Oriente Próximo también busca fortalecer alianzas en la región, un factor que podría influir en su decisión de viajar a Turquía.

El mundo estará atento a los resultados de la reunión del jueves, que podría marcar un hito en los esfuerzos por alcanzar la paz en Ucrania.