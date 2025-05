Donald Trump aborda el aumento de diagnósticos de autismo en Estados Unidos y dice que debe ser «algo del exterior»

El presidente Donald Trump afirmó que los casos de autismo en niños han aumentado significativamente, pasando de 1 en 10.000 a 1 en 31, y prometió investigar las causas de esta “epidemia” durante una comparecencia en la Casa Blanca.

Sus declaraciones, que sugieren una posible relación con factores externos, han reavivado debates científicos y sociales en Estados Unidos.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), los diagnósticos de trastorno del espectro autista (TEA) han aumentado en las últimas décadas, pasando de 1 en 150 niños en 2000 a 1 en 31 en 2023. Este incremento se atribuye principalmente a mejoras en los métodos de diagnóstico y mayor conciencia social, aunque los factores exactos siguen siendo objeto de estudio. Trump, en su alocución, señaló que “algo está sucediendo” y expresó su intención de abordar este tema con investigaciones federales.

La comunidad científica ha reiterado que no existe evidencia que relacione las vacunas con el autismo, una teoría que Trump respaldó en el pasado. En 2017, la Academia Estadounidense de Pediatría y otras organizaciones enviaron una carta a Trump desmintiendo estas afirmaciones, respaldadas por numerosos estudios.

En febrero pasado, el presidente se reunió con Robert F. Kennedy Jr., principal del Departamento de Salud, quien también ha promovido teorías sobre vacunas y autismo, aunque sin pruebas científicas.

Trump ha anunciado planes para financiar estudios que investiguen “toxinas ambientales” como posibles causas del autismo. En marzo, se conoció que David Geier, un conocido crítico de las vacunas, liderará un programa para reexaminar esta relación, decisión que ha generado críticas de expertos.

El CDC continúa estudiando factores genéticos y ambientales, pero enfatiza que no hay una causa única identificada para el TEA. El mandatario estadounidense considera que entre las causas del autismo hay «factores externos».

«Tiene que se algo en el exterior. Debe ser inducido artificialmente. Tiene que serlo. Y no vamos a permitir que nuestro sistema de salud pública sea capturado por las mismas industrias que se suponen deber supervisar. Así que estamos exigiendo las respuestas y por eso ya estamos aquí. Estamos eliminando ocho de los colorantes alimentarios artificiales más comunes», afirmó.

“I created the Presidential Commission to Make America Healthy Again, and today, the Commission officially delivers its first report on childhood health…. Something’s wrong, and we will not stop until we defeat the chronic disease epidemic in America.” –President Donald J. Trump pic.twitter.com/1tqZo4I93b

— The White House (@WhiteHouse) May 22, 2025