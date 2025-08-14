COMUNIDAD POR USD 1
Doble sismo en Ecuador: Santo Domingo y Latacunga registran movimientos telúricos en el mismo día

Dos temblores de baja magnitud se registraron en Santo Domingo y Latacunga, sin reporte de daños.
Doble sismo en Ecuador: Santo Domingo y Latacunga registran movimientos telúricos en el mismo día
El segundo temblor se sintió a las 14:37 en la zona de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.
Doble sismo en Ecuador: Santo Domingo y Latacunga registran movimientos telúricos en el mismo día
El segundo temblor se sintió a las 14:37 en la zona de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Dos sismos se registraron en Ecuador este jueves 14 de agosto de 2025. El primer movimiento telúrico ocurrió a las 11:46 en Latacunga, provincia de Cotopaxi. El segundo temblor se sintió a las 14:37 en la zona de Santo Domingo, en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ambos eventos fueron de baja magnitud y no causaron daños personales ni materiales. Este doble evento se suma a la reciente actividad sísmica del país en el mes de agosto.

Reporte detallado de los sismos

El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional confirmó los dos sismos ocurridos este jueves. El temblor en Latacunga tuvo una magnitud de 3.2 grados en la escala de Richter. Su epicentro se ubicó a 23.02 kilómetros de la ciudad, con una profundidad de cuatro kilómetros.

Este movimiento se sintió en la zona cercana al epicentro. El segundo temblor, en Santo Domingo, fue de magnitud 3.5. El epicentro se localizó a 17.41 km de la ciudad. Tuvo una profundidad de 12.0 km y fue reportado como sentido por algunas personas. Los sismos en Santo Domingo y Latacunga no generaron alertas de tsunami debido a su ubicación y baja magnitud.

Doble sismo en Ecuador: Santo Domingo y Latacunga registran movimientos telúricos en el mismo día
El temblor registró una magnitud de 3.5, según el Instituto Geofísico.

Frecuencia de temblores en el país

La actividad sísmica en Ecuador ha sido constante en lo que va de agosto. Desde el sábado 2 hasta el jueves 14 de agosto, se han registrado siete temblores en el país. Las zonas más afectadas se encuentran en la Costa y Sierra. La magnitud de estos sismos oscila entre los 3.1 y 4.3 grados en la escala de Richter.

Un temblor previo al de este jueves ocurrió en Sangolquí, provincia de Pichincha, la madrugada del 12 de agosto. Este sacudón se sintió en Quito y no generó daños. Los sismos en Santo Domingo y Latacunga son los más recientes de esta serie de eventos.

Ecuador forma parte del Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico. Esta zona concentra las áreas más importantes de subducción de placas tectónicas. Por ello, el país experimenta una alta actividad sísmica de forma regular. La frecuencia de estos movimientos telúricos es una característica de la ubicación geográfica del país.

Recomendaciones de prevención

Ante la actividad sísmica, las autoridades reiteran la importancia de la preparación. Se aconseja tener un plan familiar de emergencia. Este plan debe incluir un kit de supervivencia con agua, alimentos no perecederos y medicinas. Durante un sismo, es vital mantener la calma. Se debe buscar refugio bajo una mesa o en un rincón. Tras el sismo, se debe evacuar con cuidado y precaución. Las comunicaciones oficiales deben ser la única fuente de información para evitar la desinformación.

