¡Dos crímenes en Leonidas Plaza! Sicarios atacan en plena luz del día

Sicarios cometieron dos crímenes en la parroquia Leonidas Plaza en el cantón Sucre, en la vía E15 y la ciudadela Marianita de Jesús, por motivos desconocidos.

La tarde de este viernes 22 de agosto, la parroquia urbana Leonidas Plaza, en el cantón Sucre, Manabí, se vio sacudida por dos ataques sicariales simultáneos. A las 14h30, un conductor de un tanquero de agua, de aproximadamente 30 años, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta en la ciudadela Marianita de Jesús. Los atacantes dispararon varias veces, impactaron al hombre en el torso y la cabeza, y huyeron rápidamente. El conductor, que transportaba agua a una vivienda, murió al instante, según el reporte inicial del ECU-911, que recibió la alerta.

Casi al mismo tiempo, en el kilómetro 8 de la vía E15 (Bahía-Chone), otro hombre, de unos 35 años, caminaba por la vereda cuando sicarios en moto lo sorprendieron. Los agresores dispararon directamente a la cabeza, causándole la muerte inmediata. Los vecinos, alertados por las detonaciones, acudieron a la escena y encontraron al hombre en un charco de sangre. El ECU-911 registró la segunda alerta a las 14:35, y unidades de la Policía Nacional, junto con la Dinased y Criminalística, llegaron a ambos lugares para acordonar las zonas.

En Marianita de Jesús, los agentes recolectaron varios casquillos calibre 9 milímetros junto al tanquero, mientras que en la vía E15 hallaron casquillos del mismo calibre. Los cuerpos fueron trasladados al Centro Forense de Manta para autopsias. Los familiares identificaron a las víctimas, pero las autoridades no revelaron sus identidades. La Fiscalía abrió expedientes por homicidio, conforme al artículo 144 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), y solicitó grabaciones privadas ante la ausencia de cámaras públicas.

Investigan causas de los dos crímenes

La Dinased envió los casquillos a un laboratorio de balística para identificar las armas utilizadas. Los agentes compararon los casos con un doble homicidio en Portoviejo el 20 de agosto, donde sicarios en moto atacaron. Los investigadores analizaron grabaciones de un taller cercano en Marianita de Jesús para rastrear la ruta de escape de los sicarios.

El conductor en Marianita de Jesús murió por impactos de bala en el torso y la cabeza, según Criminalística. El hombre en la vía E15 falleció por disparos en la cabeza. Las autopsias, confirmarán los detalles. No se reportaron heridos adicionales. Los familiares, oriundos de Sucre, exigieron celeridad en las investigaciones durante el traslado de los cuerpos.

Respuesta de la comunidad

Los moradores de Marianita de Jesús y el kilómetro 8 piden más patrullajes en la vía E15. Ante esto la Policía Nacional reforzó la vigilancia con el Ejército Ecuatoriano a fin de evitar nuevos hechos violentos.

Los dos homicidios en Leonidas Plaza conmocionaron a Sucre, evidenciando inseguridad en zonas transitadas. La Policía Nacional buscó a los sicarios, mientras la comunidad demanda de protección.

Los agentes continúan con la línea investigativa y buscan relación con otros hechos recientes en Sucre y San Vicente. (22)