Djorkaeff Reasco tiene ofertas de varios equipos del exterior

El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, de 26 años, se ha convertido en una de las figuras destacadas de la Liga Pro 2025. Integrante del El Nacional desde febrero de 2025, cuando llegó procedente de Barcelona SC tras un paso irregular en 2024 , Reasco ha disputado 21 encuentros en el campeonato nacional, anotando 10 goles y proporcionando 3 asistencias. Su contrato con los “Puros Criollos” expira en diciembre de 2025, y su valor de mercado se estima en 400.000 euros (465.000 dólares).

El presidente de El Nacional, Marco Pazos, se refirió al futuro del atacante en una entrevista reciente, destacando su compromiso. “Le gusta jugar en El Nacional. Esperamos que pueda quedarse hasta el Mundial. Estamos evaluando qué plan podemos armar juntos”, señaló Pazos

Pazos, enfatizó la importancia de retener talento para evitar el descenso y pelear por clasificaciones internacionales, en un club que enfrenta desafíos económicos pero ha mejorado tácticamente bajo su dirección.

Djorkaeff Reasco se quiere quedar

Por su parte, Reasco manifestó su deseo de continuar en el equipo militar, a pesar del interés de clubes extranjeros. “Hubo varios acercamientos y propuestas internacionales por mí. Ahora existe una posibilidad muy linda en el exterior, aunque todavía no la puedo revelar. Esta oferta beneficiaría mucho al club en lo económico. Hoy me siento muy bien en El Nacional y enfocado en dar lo mejor”, dijo el jugador .

Varios medios informaron que las ofertas provienen de Portugal, Chipre y Arabia Saudita, pero Reasco rechazó salir en este mercado de pases para ayudar a El Nacional a alejarse del fondo de la tabla, priorizando minutos y su regreso a la Selección Ecuatoriana .

Reasco, ha recuperado su mejor forma tras experiencias en México (Dorados de Sinaloa, 2020) y Argentina (Newell’s Old Boys, 2022-2023, con 4 goles en 44 partidos; Instituto, 2023, con mínima participación). En El Nacional, debutó en marzo y rápidamente se adaptó. “La Selección es el sueño más lindo, aún más con esta generación dorada. Me preparo cada día con la ilusión de alcanzar ese objetivo”, confesó Reascos.

Ahora, enfocado en El Nacional, que ocupa el puesto 10 con 31 puntos tras 26 fechas, Reasco busca más goles para atraer atención de La Tri de cara al Mundial 2026