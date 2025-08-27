COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Deportes
Fútbol Liga Pro A

Djorkaeff Reasco tiene ofertas de varios equipos del exterior

El deseo del jugador de El Nacional es quedarse hasta el Mundial 2026.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Djorkaeff Reasco, jugador de El Nacional.
Djorkaeff Reasco, jugador de El Nacional.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Gonzalo López Mero

Redacción ED.

Nació en Manta en 1979. Licenciado en Ciencias de la Comunicación, especialidad Periodismo, en la ... Ver más

[email protected]

El delantero ecuatoriano Djorkaeff Reasco, de 26 años, se ha convertido en una de las figuras destacadas de la Liga Pro 2025. Integrante del El Nacional desde febrero de 2025, cuando llegó procedente de Barcelona SC tras un paso irregular en 2024 , Reasco ha disputado 21 encuentros en el campeonato nacional, anotando 10 goles y proporcionando 3 asistencias. Su contrato con los “Puros Criollos” expira en diciembre de 2025, y su valor de mercado se estima en 400.000 euros (465.000 dólares).

El presidente de El Nacional, Marco Pazos, se refirió al futuro del atacante en una entrevista reciente, destacando su compromiso. “Le gusta jugar en El Nacional. Esperamos que pueda quedarse hasta el Mundial. Estamos evaluando qué plan podemos armar juntos”, señaló Pazos

Pazos, enfatizó la importancia de retener talento para evitar el descenso y pelear por clasificaciones internacionales, en un club que enfrenta desafíos económicos pero ha mejorado tácticamente bajo su dirección.

Djorkaeff Reasco se quiere quedar

Por su parte, Reasco manifestó su deseo de continuar en el equipo militar, a pesar del interés de clubes extranjeros. “Hubo varios acercamientos y propuestas internacionales por mí. Ahora existe una posibilidad muy linda en el exterior, aunque todavía no la puedo revelar. Esta oferta beneficiaría mucho al club en lo económico. Hoy me siento muy bien en El Nacional y enfocado en dar lo mejor”, dijo el jugador . 

Varios medios informaron que las ofertas provienen de Portugal, Chipre y Arabia Saudita, pero Reasco rechazó salir en este mercado de pases para ayudar a El Nacional a alejarse del fondo de la tabla, priorizando minutos y su regreso a la Selección Ecuatoriana .

Reasco, ha recuperado su mejor forma tras experiencias en México (Dorados de Sinaloa, 2020) y Argentina (Newell’s Old Boys, 2022-2023, con 4 goles en 44 partidos; Instituto, 2023, con mínima participación). En El Nacional, debutó en marzo y rápidamente se adaptó. “La Selección es el sueño más lindo, aún más con esta generación dorada. Me preparo cada día con la ilusión de alcanzar ese objetivo”, confesó Reascos.

Ahora, enfocado en El Nacional, que ocupa el puesto 10 con 31 puntos tras 26 fechas, Reasco busca más goles para atraer atención de La Tri de cara al Mundial 2026

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué desayunan realmente los ecuatorianos? La respuesta puede sorprenderte

Manta registra 330 muertes violentas en 2025, a un caso de igualar la cifra de 2024

Clubes de Denil Castillo y Yaimar Medina buscan certificar pase en la Europa League

404 Error de Contenido responde a Kreizivoy y Luisao: “El canal nunca fue suyo”

Djorkaeff Reasco tiene ofertas de varios equipos del exterior

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué desayunan realmente los ecuatorianos? La respuesta puede sorprenderte

Manta registra 330 muertes violentas en 2025, a un caso de igualar la cifra de 2024

Clubes de Denil Castillo y Yaimar Medina buscan certificar pase en la Europa League

404 Error de Contenido responde a Kreizivoy y Luisao: “El canal nunca fue suyo”

Djorkaeff Reasco tiene ofertas de varios equipos del exterior

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

¿Qué desayunan realmente los ecuatorianos? La respuesta puede sorprenderte

Manta registra 330 muertes violentas en 2025, a un caso de igualar la cifra de 2024

Clubes de Denil Castillo y Yaimar Medina buscan certificar pase en la Europa League

404 Error de Contenido responde a Kreizivoy y Luisao: “El canal nunca fue suyo”

Incidente en acto de campaña: Milei resulta ileso tras agresión en caravana presidencial

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO