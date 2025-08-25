Djokovic arranca con triunfo el US Open y busca su quinto título en el torneo

El tenista serbio Novak Djokovic, actual número 7 del ranking ATP, derrotó al estadounidense Learner Tien por 6-1, 7-6(3), 6-2 el 24 de agosto de 2025 en el Billie Jean King National Tennis Center de Nueva York, en la primera ronda del US Open, buscando su quinto título en el último Grand Slam del año.

Un debut sólido para Djokovic

Novak Djokovic, de 38 años, inició su 19ª participación en el US Open con una victoria contundente ante Learner Tien, número 50 del mundo, en un partido que duró dos horas y 25 minutos. El encuentro, disputado en el Arthur Ashe Stadium, marcó el regreso competitivo del serbio tras su última aparición en las semifinales de Wimbledon el 11 de julio, donde cayó ante Jannik Sinner. Djokovic extendió su récord perfecto en las dos primeras rondas del US Open a 36-0.

Tien, de 20 años y con un registro de 4-2 ante jugadores del Top 10 antes del duelo, presentó resistencia en el segundo set, forzando un tiebreak. Sin embargo, Djokovic cerró el partido con autoridad, sumando su victoria número 393 en Grand Slams y la 91 en el US Open.

Gestión de ritmo y molestias físicas

Djokovic, quien anunció que priorizará los Grand Slams en esta etapa de su carrera, admitió en rueda de prensa que enfrentó desafíos por su falta de ritmo competitivo. “No jugaba desde Wimbledon. Fue un partido extraño: el primer set duró 20 minutos y el segundo casi una hora y media”, expresó el serbio. También mencionó molestias físicas, aunque no especificó su naturaleza, destacando que mantuvo los nervios para ganar el tiebreak y cerrar el partido con un sólido 6-2 en el tercer set.

El exnúmero 1 del mundo, con 24 títulos de Grand Slam, decidió no participar en los torneos de Toronto y Cincinnati para pasar tiempo con su familia, según sus declaraciones previas al torneo. “Los Grand Slams son donde siento más motivación”, afirmó, subrayando su enfoque en los cuatro majors.

Próximo desafío: Zachary Svajda

En la segunda ronda, Djokovic enfrentará al estadounidense Zachary Svajda, número 145 del ranking ATP, quien accedió al cuadro principal desde la fase previa. Svajda, de 22 años, venció a Dominik Koepfer por 6-4, 7-5, 6-3 en la primera ronda. Este será el primer enfrentamiento entre ambos, programado para el 27 de agosto en el Arthur Ashe Stadium.

Djokovic, con cuatro títulos (2011, 2015, 2018, 2023) y diez finales en el US Open, tiene como peor resultado histórico en el torneo la tercera ronda. Su experiencia en Nueva York, donde ha jugado 80 majors en su carrera, lo posiciona como uno de los favoritos.

Un contexto competitivo exigente

El US Open 2025, que se disputa del 24 de agosto al 7 de septiembre, reúne a los mejores tenistas en el Billie Jean King National Tennis Center. Djokovic, a pesar de su actual séptimo puesto en el ranking ATP, enfrenta una nueva generación de jugadores como Tien, quien, a sus 20 años, mostró destellos de calidad. “Quiero preservar la energía porque el cuerpo no se recupera como antes”, admitió Djokovic, destacando la dificultad de competir contra rivales más jóvenes.

El serbio también elogió la atmósfera del torneo: “La sesión nocturna en el Arthur Ashe es la mejor del mundo. Espero tener más partidos aquí”. Con el objetivo de alcanzar su 25º título de Grand Slam, Djokovic busca mejorar su desempeño en Flushing Meadows, donde aún tiene “tiempo y espacio para crecer”, según sus palabras postpartido.