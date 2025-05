¡Disparos en Chone! Agentes de la Policía detienen a tres hombres armados en la madrugada

A tres hombres, identificados como Jefferson José C. L., Jhon Gustavo C. C. y Daniel Enrique M. S., los detuvo la Policía Nacional en el barrio Puerto Arturo, cantón Chone, la madrugada de este domingo 4 de mayo, a las 05h40, tras disparar contra una casa y portar un revólver calibre 38.

Respuesta policial

Una llamada anónima alertó a la Policía Nacional sobre los disparos en el sector conocido como Las Escalinatas, en el barrio Puerto Arturo, Chone. Los uniformados se desplazaron rápidamente al lugar, donde observaron a tres sujetos que intentaron huir al notar su presencia.

Durante la persecución, los sospechosos arrojaron un objeto a la maleza, que luego fue identificado como un revólver calibre 38. Los agentes capturaron a los sospechosos a pocos metros del lugar. La rápida acción policial evitó mayores problemas en la zona.

Identidad de los detenidos

Los capturados son el venezolano Jefferson José C. L., de 23 años, Jhon Gustavo C. C., de 30 años, y Daniel Enrique M. S., de 27 años. A los tres se los llevó ante las autoridades para enfrentar cargos relacionados con el uso ilegal de armas y el ataque a la casa.

El revólver calibre 38 fue recolectado por los agentes y trasladado bajo cadena de custodia a la bodega de la Policía Judicial de Chone. Las autoridades investigan si el arma está vinculada a otros delitos en la provincia, y se determina el motivo del ataque a la vivienda.

Buscan reducir la violencia y dar seguridad

El cantón Chone, ubicado en la provincia de Manabí, ha registrado un incremento en incidentes relacionados con armas de fuego en los últimos años. Según reportes policiales, operativos como este son parte de los esfuerzos para reducir la violencia y el crimen organizado en barrios como Puerto Arturo, considerados puntos críticos. La ayuda de los ciudadanos y la llamada anónima en este caso, se convirtieron en una clave para la rápida respuesta policial.

Los detenidos están bajo la custodia de las autoridades judiciales, quienes definirán su situación legal. La Policía de Chone sigue con la investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.