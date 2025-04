Dina Muñoz se gradúa como nutricionista: «La vida no se acaba a los 22»

La exchica reality Dina Muñoz obtuvo un nuevo logro profesional, que la respalda más en su faceta como influencer fitness.

‘La China’, como se conoce a la extalento de pantalla, se acaba de graduar de la carrera de Nutrición y Dietética, en la Universidad Santiago de Guayaquil.

A través de sus redes sociales, Dina compartió varias fotos y videos de su graduación, recibiendo decenas de mensajes de felicitaciones.

Dina Muñoz está orgullosa de su logro

En su post, Dina destacó que se trata de su segundo título profesional, añadiendo de que nunca es tarde para cumplir los sueños.

«El primer paso .. que si fue muy difícil? si, muy difícil pero la vida no se acaba a los 22 cuando terminas tu primera carrera y no la ejerces; así que vine por la 2da con mucha pasión, que de hecho me llevo muchísimo tiempo!!

Ante todas las adversidades acá estamos, con lagrimita en el ojo y muy orgullosa!», destacó.

Cabe destacar que Dina Muñoz tiene varios años alejada del mundo de la televisión, dedicando su tiempo al mundo del fitness. De hecho, en sus redes sociales comparte rutinas de ejercicios y consejos de nutrición.

De los realities al éxito en el fitness

Dina Muñoz, conocida como «La China», es una figura destacada en el entretenimiento ecuatoriano, cuya trayectoria combina realities, fitness y medios.

Nacida en Guayaquil, esta deportista de 32 años irrumpió en la televisión como bicampeona del reality Calle 7 de TC Televisión, demostrando su competitividad. También participó en Soy el Mejor VIP (2015), llegando a semifinales, y representó a Ecuador en The Amazing Race de Disney.

Su carisma la llevó a ser presentadora del segmento de farándula ‘De Boca en Boca’ en TC Televisión y a participar en En Contacto de Ecuavisa como entrenadora en el Reto Baja Talla (2021).

Apasionada por el fisicoculturismo, Dina se convirtió en atleta profesional, compitiendo a nivel nacional e internacional, y comparte rutinas de ejercicio en su canal de YouTube y redes sociales.

En 2021 alcanzó fama internacional al participar en el reality ‘Por amor o por dinero’ de Telemundo, donde destacó por su competitividad y un romance con el mexicano José Luis Verdugo, relación que terminó en 2023 por la distancia.