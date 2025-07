Dina Muñoz enfrentó un TAC en su lucha por transformar su cuerpo

La exchica reality ecuatoriana Dina Muñoz se confesó a través de un post de Instagram sobre su proceso para lograr un cuerpo tonificado y sano, sin poner en riesgo su estabilidad mental y corporal.

La ahora nutricionista compartió varias fotografías que evidencian los cambios físicos que ha atravesado a lo largo de los años y reveló que llegó a sufrir TAC (trastorno de la conducta alimentaria).

Dina Muñoz y su proceso de transformación

La influencer indicó que su proceso para cambiar su cuerpo inició hace varios años, ya que había parte en este que le generaban inseguridad. “Hace años comencé este camino. Al principio, mi mayor inseguridad eran mis brazos gorditos. Siempre tuve una cintura pequeña, pero no tan definida como ahora. Quería cambiar, y aunque no sabía mucho, tenía claro que debía empezar”, escribió junto a una foto de ella en el reality Calle 7, su inicio en la televisión ecuatoriana.

Agregó que pasó por etapas muy exigentes para lograr bajar de peso y tonificar su cuerpo, llegando a padecer un TAC. “Entrenaba pesas dos horas más, dos horas de cardio interminables (en ayuno y al final de la noche). Durante aproximadamente cinco años, fui competidora de bikini fitness, y eso me llevó a hacer dietas extremadamente restrictivas y tener una pésima calidad de sueño”, indicó.

La pelinegra añadió que en esta etapa “enfrenté un TAC post competencia. No podía abrir una funda de galletas y comerme dos, tenía que sí o sí terminarme el paquete“.

Un cambio para su vida

Dina Muñoz precisó que tras ese proceso entendió que tener un cuerpo delgado también requería de salud y buena alimentación. “Entendí que el verdadero cambio no llega con el castigo al cuerpo, sino con equilibrio y constancia. Aprendí a tener enfoque, sin obsesionarme, y a nutrirme lugar de restringirme”, precisó la ecuatoriana, quien comparte consejos de nutrición y entrenamiento con sus más de 1,3 millones de seguidores en Instagram.

“Hoy no hago cardio excesivo, ni dietas extremas. Entreno fuerte todos los días, cuido mi alimentación (sin harinas, ni azúcar procesada – solo fruta entera), y priorizo algo que antes no valoraba tanto: el descanso y el sueño reparador”, finalizó.

Dina Muñoz se graduó hace poco

Cabe destacar que la exchica reality se graduó de la carrera de Nutrición y Dietética, en la Universidad Santiago de Guayaquil, en abril pasado. Ese logró respalda su rol de influencer fitness.

Al compartir la noticia, Dina dijo sentirse orgullosa. “El primer paso .. que si fue muy difícil? si, muy difícil pero la vida no se acaba a los 22 cuando terminas tu primera carrera y no la ejerces; así que vine por la 2da con mucha pasión, que de hecho me llevo muchísimo tiempo!! Ante todas las adversidades acá estamos, con lagrimita en el ojo y muy orgullosa!”, destacó en ese momento

De los realities al éxito en el fitness

Dina Muñoz, conocida como “La China”, es una figura destacada en el entretenimiento ecuatoriano, cuya trayectoria combina realities, fitness y medios.

Nacida en Guayaquil, esta deportista de 34 años irrumpió en la televisión como bicampeona del reality Calle 7 de TC Televisión, demostrando su competitividad. También participó en Soy el Mejor VIP (2015), llegando a semifinales, y representó a Ecuador en The Amazing Race de Disney.

Su carisma la llevó a ser presentadora del segmento de farándula ‘De Boca en Boca’ en TC Televisión y a participar en En Contacto de Ecuavisa como entrenadora en el Reto Baja Talla (2021).

Apasionada por el fisicoculturismo, Dina se convirtió en atleta profesional, compitiendo a nivel nacional e internacional, y comparte rutinas de ejercicio en su canal de YouTube y redes sociales.

En 2021 alcanzó fama internacional al participar en el reality ‘Por amor o por dinero’ de Telemundo, donde destacó por su competitividad y un romance con el mexicano José Luis Verdugo, relación que terminó en 2023 por la distancia. (13).