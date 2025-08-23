COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 2 meses
Seguridad
Local

Diez puertas derribadas en el barrio Zaracay: así fue el operativo sorpresa en Santo Domingo

Un operativo del Bloque de Seguridad en el barrio Zaracay eliminó puertas, consideradas obstáculos instalados por grupos delictivos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Diez puertas derribadas en el barrio Zaracay así fue el operativo sorpresa en Santo Domingo
Diez puertas derribadas en el barrio Zaracay así fue el operativo sorpresa en Santo Domingo

Redacción

Redacción ED.

El Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Intendencia, agentes de tránsito y agentes municipales, ejecutó la mañana del viernes 22 de agosto, un operativo en el barrio Zaracay de Santo Domingo. El objetivo fue retirar estructuras ilegales que impedían el ingreso de uniformados a un sector catalogado como conflictivo por su historial de expendio de drogas y alteraciones al orden público.

Operativo conjunto en el barrio Zaracay

Con maquinaria pesada, los equipos de control retiraron diez puertas metálicas y de concreto, además de varias mallas, que obstaculizaban el ingreso a las calles del barrio Zaracay. Las autoridades señalaron que los grupos delictivos utilizaban estas barreras para impedir la entrada de la Policía durante allanamientos y controles.

El intendente de Policía explicó que la intervención forma parte de un plan de recuperación de espacios públicos.

Barrio Zaracay: Zona de riesgo identificada

El barrio Zaracay es considerado una zona roja de Santo Domingo debido a la presencia de expendios de droga. Autoridades indicaron que los delincuentes usaban las puertas para cerrar el paso cuando llegaban los uniformados, lo que dificultaba las operaciones de control.

Durante la jornada no se registraron incidentes graves. Sin embargo, la presencia de decenas de uniformados generó expectativa entre los moradores, quienes observaron cómo las estructuras eran derribadas una a una.

Compromiso institucional

El operativo estuvo liderado por el Bloque de Seguridad, integrado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito, agentes municipales y personal de la Intendencia. La coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado permitió disponer de la maquinaria necesaria para retirar los obstáculos instalados de manera ilegal.

“Estas puertas habían sido colocadas en lugares estratégicos por quienes buscaban evadir la acción policial. Ahora se garantiza un acceso efectivo para futuras intervenciones”, señaló un funcionario presente en la acción.

Contexto de la inseguridad en Santo Domingo

En los últimos dos años, Santo Domingo ha experimentado un aumento de incidentes vinculados a microtráfico y violencia criminal.

Las autoridades sostienen que los operativos en el barrio Zaracay se mantendrán de forma periódica. La meta es devolver la tranquilidad a los ciudadanos y evitar que las calles sean tomadas por grupos ilegales (31).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

Un horario de sueño regular puede mejorar la recuperación de la insuficiencia cardíaca, según estudio

Deshidratación silenciosa: Por qué tomar poca agua aumenta tu estrés

Descubren el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman en la Antártida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

Un horario de sueño regular puede mejorar la recuperación de la insuficiencia cardíaca, según estudio

Deshidratación silenciosa: Por qué tomar poca agua aumenta tu estrés

Descubren el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman en la Antártida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operación Cóndor: El pacto secreto que marcó a sangre América Latina

Piero Hincapié brilla en la derrota de Bayer Leverkusen ante Hoffenheim

Un horario de sueño regular puede mejorar la recuperación de la insuficiencia cardíaca, según estudio

Deshidratación silenciosa: Por qué tomar poca agua aumenta tu estrés

Descubren el punto más profundo de la Tierra bajo el glaciar Denman en la Antártida

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

[email protected]

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO