Diez puertas derribadas en el barrio Zaracay: así fue el operativo sorpresa en Santo Domingo

El Bloque de Seguridad, conformado por Fuerzas Armadas, Policía Nacional, Intendencia, agentes de tránsito y agentes municipales, ejecutó la mañana del viernes 22 de agosto, un operativo en el barrio Zaracay de Santo Domingo. El objetivo fue retirar estructuras ilegales que impedían el ingreso de uniformados a un sector catalogado como conflictivo por su historial de expendio de drogas y alteraciones al orden público.

Operativo conjunto en el barrio Zaracay

Con maquinaria pesada, los equipos de control retiraron diez puertas metálicas y de concreto, además de varias mallas, que obstaculizaban el ingreso a las calles del barrio Zaracay. Las autoridades señalaron que los grupos delictivos utilizaban estas barreras para impedir la entrada de la Policía durante allanamientos y controles.

El intendente de Policía explicó que la intervención forma parte de un plan de recuperación de espacios públicos.

Barrio Zaracay: Zona de riesgo identificada

El barrio Zaracay es considerado una zona roja de Santo Domingo debido a la presencia de expendios de droga. Autoridades indicaron que los delincuentes usaban las puertas para cerrar el paso cuando llegaban los uniformados, lo que dificultaba las operaciones de control.

Durante la jornada no se registraron incidentes graves. Sin embargo, la presencia de decenas de uniformados generó expectativa entre los moradores, quienes observaron cómo las estructuras eran derribadas una a una.

Compromiso institucional

El operativo estuvo liderado por el Bloque de Seguridad, integrado por Policía Nacional, Fuerzas Armadas, agentes de tránsito, agentes municipales y personal de la Intendencia. La coordinación con el Gobierno Autónomo Descentralizado permitió disponer de la maquinaria necesaria para retirar los obstáculos instalados de manera ilegal.

“Estas puertas habían sido colocadas en lugares estratégicos por quienes buscaban evadir la acción policial. Ahora se garantiza un acceso efectivo para futuras intervenciones”, señaló un funcionario presente en la acción.

Contexto de la inseguridad en Santo Domingo

En los últimos dos años, Santo Domingo ha experimentado un aumento de incidentes vinculados a microtráfico y violencia criminal.

Las autoridades sostienen que los operativos en el barrio Zaracay se mantendrán de forma periódica. La meta es devolver la tranquilidad a los ciudadanos y evitar que las calles sean tomadas por grupos ilegales (31).