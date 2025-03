Compártelo con tus amigos:

El actor guayaquileño Diego Spotorno mantiene una relación desde 2014 con la periodista Nathaly Toledo.

El actor y comunicador Diego Spotorno, de 49 años, confesó en una recién entrevista que biológicamente no puede ser padre, algo que actualmente ya no le genera conflicto.

En el espacio ‘Lo que siente los hombres’ del programa En Contacto, el guayaquileño abrió su corazón e indicó que sabe su condición desde hace muchos años.

“Yo no puedo tener hijos”, dijo el artista, añadiendo que ser padre nunca fue una prioridad en su vida. “Yo nunca tuve esa visión del todo, dije se me va a perder en un centro comercial. Creo que el cuerpo, de alguna manera, es sabio en el tema (…) Y creo que al no tenía esas ganas extremas de ser padre, como todo mundo las tiene, porque yo sabía que no podía”, precisó.

Spotorno agregó que conoció su condición tras intentar tener un hijo sin éxito. “En algún momento quise tener un hijo con alguna novia, enamoradísimo, y no pasó, y no pasó y no pasó. Hasta que hice análisis y supe que no puedo tener hijos”, explicó.

La adopción sí es una opción para Diego Spotorno

Agregó que actualmente “están hechas las paces” con su impedimento para ser padre y que en el algún momento le gustaría adoptar un hijo. “Sería maravilloso. El tema de la adopción aquí es tan difícil, pero sí es una opción que la tendría en mente”, precisó

Diego Spotorno tiene diez años de relación con la periodista Nathaly Toledo, quien tampoco es mamá a sus 40 años. En ese punto, dijo que el tema de la adopción también es algo que le agrada a su pareja. “Estamos juntos en este camino”, añadió.