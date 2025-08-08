Diego Spotorno defiende a influencers en “Los García” y cuestiona críticas al elenco

El reconocido presentador y actor Diego Spotorno salió al paso de las críticas dirigidas al elenco joven y diverso de Los García, una de las producciones nacionales más vistas del momento. En una conversación con Mariela Viteri, en el segmento Estrella de Mariela del programa Los Hackers del Espectáculo, el protagonista defendió especialmente a los rostros que provienen del mundo digital y debutan como actores.

Consultado sobre la presencia de creadores de contenido como Gigi Mieles, Luciana Guschmer y Mauro Falcón, Spotorno fue tajante: “Yo fascinado. Los chicos que llegan ahí lo hicieron muy bien”, afirmó, dejando claro que su experiencia trabajando con ellos ha sido positiva.

Un debate que divide opiniones

Desde su estreno, Los García ha generado reacciones encontradas en redes sociales. Por un lado, hay quienes celebran la frescura y cercanía de los nuevos talentos; por otro, no faltan las voces que cuestionan la falta de formación actoral en algunos miembros del elenco, solicitando más espacio para intérpretes con experiencia teatral o académica.

Ante este panorama, Spotorno ofreció una visión más amplia sobre el medio artístico ecuatoriano: “Puedes tener una formación formal, pero también hay otros que son naturales y que les puede salir muy bien. Lo importante es que te prepares y tengas las herramientas necesarias”.

El actor también puso sobre la mesa lo que considera una contradicción en parte de la audiencia: “Cuando agarramos a alguien de teatro, dicen que el teatro no es lo mismo que la televisión y que daña el arte. Pero si se elige a un influencer, también se quejan. Entonces, ¿a quién ponemos?”.

Spotorno apuesta por la diversidad de orígenes en el elenco

En Los García conviven intérpretes con trayectorias muy distintas. Entre ellos están: Gigi Mieles, Luciana Guschmer , Viviana Salame, María Daniela Sánchez, Henry España y Anahí Festerling .

Spotorno incluso fue más allá, sin temor a la polémica: “Hay actores profesionales que actúan horrible. Estudiaron, tienen formación, pero igual actúan mal”, señaló, defendiendo así que el talento no siempre depende exclusivamente de los estudios.

Expectativa por la segunda temporada

Con el estreno de la segunda temporada programado para este 18 de agosto a las 9 de la noche, las miradas no solo estarán puestas en la trama, sino también en la evolución del elenco. Spotorno espera que el público reciba la nueva entrega con apertura y aprecie el esfuerzo de todo el equipo, independientemente de su trayectoria previa.