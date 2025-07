Diego Luna descarta polémicas tras no figurar en lista de nominados al Emmy 2025

Diego Luna mantiene la calma tras no ser nominado a Mejor Actor en los Emmy 2025 por Andor. Aunque la ausencia de su nombre causó sorpresa entre sus seguidores y en redes, el actor mexicano decidió no involucrarse en polémicas. “No es un robo. Así pasa. No le dedico mucho tiempo ni preocupación. Obviamente me habría gustado, pero son solo cinco puestos,” afirmó con serenidad.

El actor considera natural que ocurran omisiones debido a la gran cantidad de producciones sobresalientes actualmente. “El mundo de las series tiene muchísimos trabajos impresionantes y a veces resulta injusto para algunos. Así son las cosas,” explicó Luna.

Diego Luna y la polémica sobre su discurso

Algunos especularon si su reciente crítica a las políticas migratorias de Estados Unidos durante “Jimmy Kimmel Live!” influyó en la decisión. Sin embargo, el actor optó por no alimentar esas teorías. “No me voy a meter a investigar ni pensar mucho en eso. Cuando a alguien le toca estar nominado, queda fuera otro con méritos,” explicó.

En lugar de centrarse en su ausencia individual, Luna celebró las 14 nominaciones que recibió Andor, la serie de Star Wars que protagoniza y produce. “Muy contento, feliz por todo el equipo. Es un proyecto que quiero mucho y me alegra que reconozcan el trabajo de todos,” destacó con entusiasmo. Andor ha sido aclamada por la crítica y es considerada una producción de alto calibre dentro del género.

Impacto de Luna como voz latina en medios estadounidenses

Además, Diego Luna valoró el impacto positivo de sus mensajes a la comunidad latina, expresados durante su participación en uno de los programas más vistos de la televisión estadounidense. “Muy feliz por el respaldo de Jimmy Kimmel y su equipo. Encontré el lugar ideal para decir lo que quería,” compartió con gratitud.

Finalmente, Luna manifestó agradecimiento por el cariño recibido durante su semana como conductor. “Agradezco todas las muestras de afecto que sigo recibiendo,” concluyó con humildad.