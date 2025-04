Diego Borja, excandidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana, anuncia acciones legales por presunta persecución del gobierno de Daniel Noboa

Diego Borja, excandidato vicepresidencial de la Revolución Ciudadana (RC), ha aclarado su situación actual. Específicamente, confirmó que se encuentra en Colombia disfrutando de unas vacaciones por el feriado de Semana Santa. Sin embargo, su viaje está marcado por las recientes controversias en la frontera norte. Borja también aclaró que tiene previsto regresar a Ecuador. No obstante, aún no ha definido la fecha exacta de su retorno. Además, al volver, contempla iniciar acciones legales por el episodio vivido el 16 de abril.

Borja se autodenomina como uno de los perseguidos por el gobierno del presidente Daniel Noboa. Además, asegura la existencia de una lista con al menos cien nombres con alerta migratoria. Esta situación ha generado preocupación dentro de la RC. Por otro lado, sugiere que dicha lista podría ya no existir. «Tuve un problema en la frontera, entre Colombia y Ecuador. Nosotros íbamos primero a Las Lajas y queríamos avanzar hasta Cali, tuve un problema ahí y estoy en Colombia de vacaciones», explicó en una entrevista telemática con el programa Primera Plana.

Diego Borja dispara acusaciones de fraude electoral

A pesar de sus vacaciones, Diego Borja mantiene su respaldo a Luisa González. Ella es su compañera de fórmula. Su apoyo se centra en el supuesto fraude electoral en la Segunda Vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador, del 13 de abril. Él busca demostrar el fraude mediante una auditoría forense.

Las supuestas evidencias se presentarán en los plazos del Consejo Nacional Electoral (CNE). «Hay 5.091 actas con irregularidades y ese es un hecho», apuntó. Enfatizó que su objetivo es ser preciso con los datos, más allá de la simple acusación de fraude.

La oferta de asilo de Gustavo Petro

En la entrevista, Borja también abordó la oferta de asilo del presidente colombiano Gustavo Petro. El mandatario del vecino país extendió la invitación a los opositores del gobierno de Daniel Noboa. «Muy generosamente nos ha extendido una invitación a las personas que estamos bajo este esquema de persecución por el gobierno de Noboa si queremos solicitar el asilo, pero esa es una decisión mayúscula y cuando usted sale de vacaciones no puede solicitarlo. Yo le agradezco, pero por el momento nuestra situación es de entrada regular en una situación de turista», explicó Diego Borja.

El excandidato del correísmo insiste en su intención de regresar a Ecuador. Sin embargo, califica como «terrible el montaje de persecución». Cuestiona que «la gente no se centre en ese elemento y se centre en cosas banales». Borja también afirmó la existencia de una supuesta lista de opositores con «alerta migratoria». Esta información circuló en redes sociales, pero no ha sido confirmada. Además, critica la relación entre las supuestas alertas de atentados contra Noboa y la Revolución Ciudadana. «El país está normalizando la narrativa de la persecución», añadió.

Su incidente en la frontera y la alerta migratoria

Sobre su salida a Colombia y el incidente en la frontera norte, Borja dio detalles. Explicó que usaba mascarilla porque uno de sus acompañantes tenía gripe. Subrayó que no se trató de una fuga, ya que no enfrenta procesos judiciales en Ecuador. Además, cuenta con inmunidad por su participación en las elecciones. «Nos centramos en cosas banales y no en pensar cómo así tenía una alerta migratoria. La persona de migración tomó fotos inusuales de la pantalla, de mi cédula, se fue a conversar y vuelve con dos policías», relató.

Borja narró que su jefe de seguridad, presente en el incidente, le advirtió sobre un posible arresto. Ante esto, Borja decidió evitar «esa humillación». Dejó su cédula en el lugar y se retiró. Además, recalca que su intención es regresar al país y enfrentar cualquier situación legal que se presente.