Diego Arcos se sinceró en el pódcast “Las voces de paz” habló de infidelidades, su nueva vida como abuelo y por qué “cachudo” no debería ser insulto.

El 20 de marzo de 2025, el periodista deportivo Diego Arcos soltó la lengua en el pódcast “Las voces de paz”, afirmando que “Un hombre sin cachos es un animal indefenso”, y aunque la frase no es suya, considera que tiene mucho sentido. Fue así que se soltó a confesar vivencias personales para mostrar cómo ha cambiado su vida a los 54 años.

¡Diego Arcos no se guardó nada! Invitado al pódcast “Las voces de paz” este jueves 20 de marzo, el periodista ecuatoriano de 54 años abrió su corazón. ¿El dato curioso? Esa frase viral, “Un hombre sin cachos es un animal indefenso”, no es de él, sino del cineasta Fernando Mieles. “Cuando la escuché, supe que era verdad”, dijo Diego, riéndose. Y no paró ahí: confesó que le fueron infiel dos veces cuando era joven. “Me choca que ‘cachudo’ sea un insulto, a mí me pasó hace años y lo superé rápido”, aseguró.

Pero Diego no se quedó en el pasado. Contó que ahora vive más relajado desde que es abuelo. “Antes era obsesivo con el trabajo, pero ya no. La generación nueva hace las cosas bien y yo prefiero estar con mi familia”, explicó.

Diego Arcos: de la cancha a la casa

Con más de 30 años en el periodismo deportivo, Arcos admite que el trabajo lo absorbió tanto que acumuló vacaciones sin tomar. “No quiero que digan que no pasé tiempo con mi papá”, reflexionó. Una anécdota divertida: en un Día del Padre cuidó al hijo de Carlos Gruezo. Ahora, los fines de semana son sagrados para él y su familia.

Cuando le preguntaron si era “mandarina”, Diego esquivó el tema con estilo. “Mi esposa es firme y organiza todo genial, pero pedir permiso es esclavitud. Si eres buena pareja, no hay drama”, soltó. Aclaró que no se ve machista ni como referente del periodismo, solo un apasionado con instinto para historias.

Diego Arcos, parte de programas como Esto es fútbol en Marca 90, marcó época con colegas como Esteban Dreer y Carlos Víctor Morales. Su carrera empezó duro, sin cámaras, pero luchó por dignificar el periodismo deportivo. Hoy, combina experiencia y una vida más tranquila.

