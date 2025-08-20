Día Mundial del Mosquito: un insecto diminuto que provoca hasta un millón de muertes cada año

Cada 20 de agosto se conmemora el Día Mundial del Mosquito, una fecha que busca generar conciencia sobre uno de los insectos más letales del planeta: transmisor de enfermedades como dengue, malaria, zika y chikungunya, que en Ecuador ya han cobrado decenas de vidas en 2025.

La fecha recuerda el hallazgo del científico Ronald Ross, quien en 1897 descubrió que los mosquitos Anopheles transmiten la malaria. Hoy, más de un siglo después, la amenaza sigue vigente: estos insectos provocan hasta un millón de muertes al año a nivel mundial, y en Ecuador mantienen encendidas las alarmas sanitarias por el incremento del dengue.

Desde la subsecretaria de Vigilancia Epidemiológica del MSP, se alertó que el brote de dengue en el país podría alcanzar dimensiones de pandemia si no se refuerzan las acciones de control. “El mosquito no distingue entre ciudad o campo; la prevención debe empezar en los hogares eliminando criaderos”, enfatizó la entidad.

Cifras que preocupan en Ecuador

De acuerdo con los reportes oficiales del Ministerio de Salud y la OPS:

Casos confirmados de dengue en Ecuador (primer semestre 2025): 27.900

Fallecidos: 43 personas

Grupos más afectados: adultos entre 20 y 49 años

Provincias con mayor incidencia: Napo, Zamora Chinchipe, Orellana, Manabí, Santa Elena y Guayas

Comparativa: en 2023 hubo 27.838 contagios; en 2024, la cifra se duplicó a 61.352

Mosquitos: un enemigo global

A escala internacional, el dengue alcanzó en 2024 un récord histórico con más de 14 millones de casos y cerca de 12.000 muertes. En lo que va de 2025, se reportan 3,6 millones de infecciones y más de 1.900 fallecidos en 94 países, con brotes preocupantes en el Pacífico (Samoa, Fiyi, Tonga e Islas Cook).

El World Mosquito Program impulsa innovaciones como la técnica Wolbachia, que busca modificar biológicamente al mosquito para frenar la transmisión de virus. Sin embargo, expertos subrayan que la prevención comunitaria —uso de mosquiteros, repelentes y eliminación de agua estancada— sigue siendo la herramienta más efectiva.

Aunque las estimaciones varían, algunas fuentes creen que los mosquitos son responsables de hasta un millón de muertes humanas al año a escala mundial.

Ecuador en el Día Mundial del Mosquito

En el marco de esta conmemoración, especialistas recuerdan que el mosquito no solo es un vector, sino un desafío permanente para la salud pública. El país enfrenta brotes recurrentes que exigen campañas educativas, inversión en fumigación y vigilancia epidemiológica sostenida.

El Día Mundial del Mosquito no es una celebración, sino un recordatorio de que un insecto diminuto puede alterar la salud global y local. En Ecuador, donde el dengue crece a un ritmo alarmante, la fecha refuerza el llamado a la acción conjunta entre autoridades y ciudadanía para evitar que la amenaza siga cobrando vidas.